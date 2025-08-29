MLB／東園少棒巨人球場為比賽揭序 齊喊鄧愷威學長加油

東園國小少棒隊今天受邀到MLB巨人隊球場，受到球隊熱情歡迎，包括韓國球星李政厚等人為台灣小將簽名留念，少棒隊在休息室齊聲高喊「鄧愷威學長加油、我們永遠支持你」，並站上本壘板為比賽揭開序幕。

繼昨天的「運動家風波」後，代表台灣拿下威廉波特世界少棒錦標賽總冠軍的東園國小教練團和小將今天中午受邀至大聯盟巨人隊主場甲骨文球場，受到禮遇和歡迎。

在球團安排下，少棒隊進到球員休息室，與多位巨人隊球星，像是打者李政厚、史密斯（Dominic Smith）；投手華克（Ryan Walker）、畢文斯（Spencer Bivens）等人互動。小將們並齊聲高喊：「鄧愷威學長加油，我們永遠支持你。」場面熱鬧溫馨。

參觀打擊練習場後，少棒隊穿著代表亞太區的隊服站上球場、在主持人引導下一起喊「比賽開始」（Payball），為巨人對小熊的比賽揭開序幕，並向現場觀眾揮手致意。

中場休息前，主持人再次介紹這支2025世界少棒錦標賽總冠軍隊伍，球場大螢幕並帶到教練團和小將們的畫面，教練駱政宇帶著大家向鏡頭揮手，全場觀眾再次歡呼。

主辦單位表示這是臨時安排的行程。巨人隊隨後在社群平台X表示，「台灣少棒世界大賽冠軍隊球員今天早上造訪舊金山巨人隊的休息室。」並在YouTube分享短影音。

東園國小少棒隊昨天造訪運動家隊在沙加緬度的臨時球場，不料賽前傳出球隊高層對於代表亞太區的台灣隊在總冠軍賽擊敗美國組冠軍內華達州洛磯山區隊有所顧慮，取消總教練賴敏男開球，這場風波為運動家隊台灣日活動增添一絲遺憾。