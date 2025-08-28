MLB／「帥一下」教練駱政宇與啦啦隊合影 台灣小將：女朋友來了

快訊

中央社／ 沙加緬度27日專電
東園國小少棒隊代表台灣拿下威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，美國時間27受邀到沙加緬度大聯盟運動家隊臨時球場參加台灣日活動。少棒隊教練駱政宇與樂天女孩合影留念。中央社
東園國小少棒隊代表台灣拿下威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，美國時間27受邀到沙加緬度大聯盟運動家隊臨時球場參加台灣日活動。少棒隊教練駱政宇與樂天女孩合影留念。中央社

威廉波特世界少棒賽奪冠的東園國小小將和教練團今天參加MLB運動家台灣日活動，之前以「我只是上來帥一下」、「台灣的女朋友都在看你們」爆紅的教練駱政宇與樂天女孩合影時，小將們調皮地說：「喔...女朋友」。

北美台灣一級棒聯盟與美職大聯盟運動家隊合作，於今天舉辦台灣日活動，邀請東園國小少棒隊參加，現場安排樂天桃猿隊啦啦隊演出、天選樂團演奏美國國歌。

東園國小少棒隊剛代表台灣奪下威廉波特世界少棒賽總冠軍，總教練賴敏男、教練駱政宇、藍振奕、及小將們輪番與樂天女孩合影。駱政宇在先前總冠軍賽上以「我只是上來帥一下」、「台灣的女朋友都在看你們」等金句讓學生放鬆、引發熱烈討論。

今天駱政宇和樂天女孩合影時，小將們一旁調皮起鬨表示「喔...女朋友」，引起現場一陣笑聲，也反映出駱政宇、藍振奕和小將們的好感情。

駱政宇接受中央社訪問表示，小朋友看到同學或教練旁邊有女生、跟女生聊天，就會開玩笑地說「你女朋友」，在他們世界裡面，稍微聊天可能就是「女朋友」，目前他其實是單身狀態。

談到平日與小將們的溝通相處，駱政宇說，要先了解小朋友心裡在想甚麼、對什麼感興趣，他會從一些小地方，去了解他們的一些生活用語，及他們日常相處上的一些狀況，有時候，在練球的時候就會提一下，讓大家在練球這麼緊繃的過程當中，稍微輕鬆緩和一下，再把注意力拉回來，「講什麼話不是重點，重點是先轉移注意力」。

今天少棒隊抵達舊金山機場，台僑接機合照時，駱政宇親自帶隊喊口號，當他喊1、2、3，小將們便自動喊「讚」，當他喊東園少棒，小將們便主動接話喊「戰力強」。

駱政宇說，在球隊中，他有點像是潤滑劑角色，總教練治軍嚴謹，有時小朋友玩心比較重，在叛逆期被訓斥難免有磨擦，他會適度扮演總教練和小將們間溝通的橋樑。

總冠軍賽時，他細心觀察到後援投手陳啟盛的「表情」不太一樣，「雙殺之後又再被打安打，有感覺到他的臉部表情比較嚴肅，那時候我想說他可能回想到之前在U12賽場上被美國隊逆轉的情形，就想說上去喊個暫停，然後轉移一下他的注意力」。

