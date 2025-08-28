聽新聞
MLB／天使「野手」代投慘不忍睹！遊騎兵砲管超燙全場狂灌20分
天使新同學佩拉薩（Oswald Peraza）今天慘遭遊騎兵「教育」，不過卻不是在守備區，而是投手丘。他今天在比賽失去懸念後上場仍遭狙擊，個人狂失8分，球隊也以3：20慘遭「開魯閣」完虐。
雖然遊騎兵王牌伊瓦迪（Nathan Eovaldi）因右肩傷勢賽季報銷，但打者今天用火燙砲管證明「進攻就是最佳防守」，共4人開轟外，並且每支全壘打都有兩分以上打點，完全把對手當作「發球機」。
首局下半賈西亞（Adolis García）率先開張，用一發3分砲取得領先，二局下輪到彼德森（Joc Pederson）再來一記3分砲，隨著四局下明星游擊手席格（Corey Seager）也加入行列敲出2分砲，天使這時才終於換掉先發柯查諾維奇（Jack Kochanowicz）。
換投後遊騎兵打擊火力冷卻，但比分12：3已失去懸念，七局下天使也決定推派野手佩拉薩投球，不料對手卻突然發起攻勢教育這位「菜鳥投手」，最後他僅投0.1局就挨7安，個人狂失8分，賽後防禦率飆破30。在遊騎兵的猛烈砲火攻擊下，終場天使3：20被ˋ「開魯閣」慘敗，柯查諾維奇也吞下本季第11次敗投。
