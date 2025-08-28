MLB／東園少棒體驗運動家台灣日 林晉擇想成為大聯盟強投

快訊

中央社／ 沙加緬度27日專電
東園國小少棒隊觀看運動家對老虎比賽。中央社
MLB運動家隊今天舉辦台灣日，賽前傳出球隊高層介意台灣小將打贏美國組冠軍，要求小將把印有亞太區的T恤換成運動家隊T恤。開心觀賽的小將們未受影響，投手林晉擇說希望未來能像大聯盟強投一樣，把大聯盟打者都三振。

東園國小少棒隊代表台灣拿下威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，今天受邀到沙加緬度大聯盟運動家隊臨時球場參加台灣日活動，不料賽前運動家高層傳出介意球隊即將搬遷賭城，而台灣隊這次擊敗了美國內華達州隊，要求小將換掉印有亞太區字樣的球衣。

台灣少棒隊今天抵達舊金山國際機場後，隨即前往沙加緬度，沿途受到民眾歡迎，機場負責施工的人員還主動上前合影，到了球場後更是受到美國球迷們鼓掌歡呼。

快樂打球的小將體驗美國所見所聞，遇到熱情球迷上前合照，禮貌應對表達感謝，在球場也並未受到「運動家高層風波」的影響。

飆出132公里火球的投手林晉擇受訪表示很開心，這2天可以看到很多大聯盟球員。

林晉擇說希望未來能上大聯盟，可以跟大聯盟其他投手一樣，投球投得很準，把大聯盟的打者都三振。他也說很欣賞亞特蘭大勇士隊打者阿庫尼亞（RonaldAcuna Jr.），「因為他打擊很強，跑壘也跑很快，守備也很好」。

奪下世界冠軍後，東園國小少棒隊先在紐約參觀，林晉擇表示，有去到紐約時報廣場，還有紐約的無畏號航空母艦博物館，花15美元可以玩到模擬戰鬥機，非常好玩。

在冠軍賽與林晉擇搭配的鐵捕蔡瑀格也表示，到大聯盟球場很開心，以前只能在電視上看到大聯盟球員，昨天去到紐約大都會球場，遇到球星蘇鐸（JuanSoto），沒想到飛了這麼遠來到美國，可以跟球星近距離互動。

蔡瑀格說，來美國感受到這邊的人都很開放，「看到我們都會說祝我們好運，加油，然後恭喜我們，很多人來跟我們互動拍照，我覺得這邊的人都有在關注少棒」。

他也表示自己平常有點宅，未來想打中華職棒，因為感覺到國外可能會有溝通障礙。

冠軍賽上，林晉擇飆出132公里的火球，蔡瑀格蹲捕能力同樣受到讚譽。

蔡瑀格告訴中央社，小學4年級就開始和林晉擇搭配，他投球一直都很快，「接習慣了」。

