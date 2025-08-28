快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／菜鳥老鳥攜手逆轉金鶯 紅襪查普曼連14場關門未被敲安

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪當家終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天用3K無安打霸氣守門，幫助3：2擊敗金鶯，有望追平連15場無安打超狂紀錄。 美聯社
紅襪當家終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天用3K無安打霸氣守門，幫助3：2擊敗金鶯，有望追平連15場無安打超狂紀錄。 美聯社

紅襪今天在客場交手金鶯上演激烈對決，靠著大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）九局上的驚天逆轉兩分砲，再加上當家終結者「古巴飛彈」查普曼Aroldis Chapman）3K無安打守門，最終球隊以3：2強勢取勝，查普曼收下本季第26場救援成功，更有望追平連15場出賽未被敲安的超狂紀錄。

紅襪今天兩次得分都是出自年輕人之手，首局首打席21歲超級新星安東尼（Roman Anthony）就棒打金鶯先發左投恩斯（Dietrich Enns），用陽春砲預示今天的青春風暴來勢洶洶，但對手也不甘示弱，畢佛斯（Dylan Beavers）用一記長打要回平手，雙方持續纏鬥到第七局。

七局下金鶯卡爾森（Dylan Carlson）逮中一顆四縫線速球，敲出左外野長打，幫助畢佛斯跑回本壘，以2：1超前。接著球隊九局上推派亞金（Keegan Akin）關門，沒想到卻是「門戶大開」，一上場就被紅襪明星外野手杜蘭（Jarren Duran）敲安，接著24歲的拉菲拉把握機會，扎實打中失投變化球，一棒扛出全壘打牆外逆轉比分。

9局下半紅襪推出37歲當家終結者查普曼，他也不打算讓年輕人專美於前，直接用3K無安打俐落解決最後一局，讓記分板停在3：2，收下本季第26次救援成功，賽後防禦率下探至1.04。值得注意的是，7月26日至今，查普曼已經連續14場出賽未被對手敲安，與1998-99年艾德瑞德（Scott Aldred）並列美聯第2多，距離第一名2013年桑托斯（Sergio Santos）的15場也僅一場之差。

MLB 紅襪 查普曼 Aroldis Chapman

相關新聞

MLB／大谷翔平暌違749天奪勝！5局9K失1分又敲安 道奇4連勝M26

道奇隊日本球星大谷翔平本季第11次展現二刀流，投手大谷先發5局、9次三振雙雙寫下今年新高，打者翔平的首支安打開啟單局4分...

MLB／真的能恢復投球嗎？大谷翔平奪勝後吐心聲 曲球建功給信心

大谷翔平今天以5局、9次三振、失1分的表現，拿下轉戰道奇隊首勝，他在賽後坦言，復健手術後「能否回到以往的投球」一直讓他擔...

MLB／天使「野手」代投慘不忍睹！遊騎兵砲管超燙全場狂灌20分

天使新同學佩拉薩（Oswald Peraza）今天慘遭遊騎兵「教育」，不過卻不是在守備區，而是投手丘。他今天在比賽失去懸念後上場仍遭狙擊，個人狂失8分，球隊也以3：20慘遭「開魯閣」完虐。 雖然

MLB／菜鳥老鳥攜手逆轉金鶯 紅襪查普曼連14場關門未被敲安

紅襪今天在客場交手金鶯上演激烈對決，靠著大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）九局上的驚天逆轉兩分砲，再加上當家終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）3K無安打守門，最終球

MLB／東園少棒體驗運動家台灣日 林晉擇想成為大聯盟強投

MLB運動家隊今天舉辦台灣日，賽前傳出球隊高層介意台灣小將打贏美國組冠軍，要求小將把印有亞太區的T恤換成運動家隊T恤。開...

MLB／大都會橫掃費城人 菜鳥大物先發3戰ERA低於1！

大都會菜鳥大物投手麥克林（Nolan McLean）今天擔綱先發，在主場觀眾見證下繳出8局6K無失分絕好調，幫助球隊以6：0完封費城人，系列賽3連戰全勝外，更是主場對費城人的10連勝。 麥克林8

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。