MLB／菜鳥老鳥攜手逆轉金鶯 紅襪查普曼連14場關門未被敲安

紅襪今天在客場交手金鶯上演激烈對決，靠著大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）九局上的驚天逆轉兩分砲，再加上當家終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）3K無安打守門，最終球隊以3：2強勢取勝，查普曼收下本季第26場救援成功，更有望追平連15場出賽未被敲安的超狂紀錄。

紅襪今天兩次得分都是出自年輕人之手，首局首打席21歲超級新星安東尼（Roman Anthony）就棒打金鶯先發左投恩斯（Dietrich Enns），用陽春砲預示今天的青春風暴來勢洶洶，但對手也不甘示弱，畢佛斯（Dylan Beavers）用一記長打要回平手，雙方持續纏鬥到第七局。

七局下金鶯卡爾森（Dylan Carlson）逮中一顆四縫線速球，敲出左外野長打，幫助畢佛斯跑回本壘，以2：1超前。接著球隊九局上推派亞金（Keegan Akin）關門，沒想到卻是「門戶大開」，一上場就被紅襪明星外野手杜蘭（Jarren Duran）敲安，接著24歲的拉菲拉把握機會，扎實打中失投變化球，一棒扛出全壘打牆外逆轉比分。

Ceddanne Rafaela is CLUTCH 😤



The @RedSox take the lead! pic.twitter.com/pnnx3Dl0Yl — MLB (@MLB) 2025年8月28日

9局下半紅襪推出37歲當家終結者查普曼，他也不打算讓年輕人專美於前，直接用3K無安打俐落解決最後一局，讓記分板停在3：2，收下本季第26次救援成功，賽後防禦率下探至1.04。值得注意的是，7月26日至今，查普曼已經連續14場出賽未被對手敲安，與1998-99年艾德瑞德（Scott Aldred）並列美聯第2多，距離第一名2013年桑托斯（Sergio Santos）的15場也僅一場之差。