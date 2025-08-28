MLB／大都會橫掃費城人 菜鳥大物先發3戰ERA低於1！

大都會菜鳥大物投手麥克林（Nolan McLean）今天擔綱先發，在主場觀眾見證下繳出8局6K無失分絕好調，幫助球隊以6：0完封費城人，系列賽3連戰全勝外，更是主場對費城人的10連勝。

麥克林8月中旬晉升大聯盟後身手堪稱王牌級，初登板戰對水手5.1局8K無失分，第二戰交手勇士7局7K失2分，今天對上同屬國聯東區的龍頭費城人更是威風八面，前七局僅讓2位打者波姆（Alec Bohm）、哈波（Bryce Harper）上壘，雖然八局上連挨兩安被進佔一三壘，但這位菜鳥投手展現大心臟俐落解決後3名打者，讓對手計分板留在0分後光榮退場。此役他8局狂飆6K無失分，生涯前3場先發全勝，賽後防禦率下降到誇張的0.86。

打擊方面隊友也給予小老弟火力支援，三局下面對費城人先發「台灣走路」沃克（Taijuan Walker），大都會「三星」林多（Francisco Lindor）、索托（Juan Soto）、阿隆索（Pete Alonso）用安打串聯灌進3分，五局下再下1分，七局下則是輪到近況火燙的維恩托斯（Mark Vientos）夯出2分砲，最終球隊以6：0取得國聯東區龍頭戰第3勝，雙方勝差也縮小到4場。