MLB／真的能恢復投球嗎？大谷翔平奪勝後吐心聲 曲球建功給信心

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平(中)賽後受訪。 路透
大谷翔平今天以5局、9次三振、失1分的表現，拿下轉戰道奇隊首勝，他在賽後坦言，復健手術後「能否回到以往的投球」一直讓他擔心，但今天能夠拿出曲球、指叉球這兩項復健最後階段的武器，讓他找到信心。

大谷翔平本季第11次投打二刀流，先發局數、三振數都寫下新高，也在4局下敲出全隊第1支安打、開啟4分逆轉攻勢，道奇以5：1擊敗紅人隊，完成系列賽3連戰橫掃。

投手大谷今天投了87球，最快球速來到100.3哩，曲球作為主攻投了23球、佔比26%最高，另外橫掃球16顆、四縫線15顆、指叉球11顆、卡特8顆，滑球及伸卡球各7顆。

曲球作為主戰武器跟以往配球模式不同，大谷翔平賽後談及此事時表示：「在復健階段中，第一目標是把速球確實投出。而曲球和指叉球是屬於復健最後階段的武器，如果這兩種球能夠順利投出，我就對自己是否已完全康復有十足的信心。」

大谷也指出與對戰的球隊並無關係，「上一場登板結束後，我我就決定這一戰要在實戰中試試曲球的效果。」

拿下暌違749天的勝投，大谷翔平認為能否奪勝自己並沒有太在意，反而是前兩場想投滿5局都沒成功，今天能夠完成5局是一大收穫，「球隊已經2連勝，我們正處於很好的贏球節奏中。我希望能穩定地掌控比賽節奏。」

中間有這麼長的空窗期是因為開刀後的復健，大谷翔平也坦言：「我每天都有那種『真的能慢慢恢復投球能力嗎』的擔憂。但每一次投球之後，我的信心就會增加一點，今天只是這個過程中的一站。」

大谷翔平也感謝在道奇隊受到的照顧，無論是醫生、訓練師每天協助復健及調整，「恢復過程往往不會照計畫走，在這樣情況下還能站在投手丘投球，光是這個過程就很不錯，我會珍惜每一場比賽、每一次登板的機會。」

