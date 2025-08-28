MLB／臨時取消東園少棒冠軍教練開球 運動家隊公關致歉

快訊

中央社／ 沙加緬度27日專電
東園少棒隊總教練賴敏男(中)在運動家台灣日巧遇樂天女孩合影，但原定的開球臨時被取消。 圖／樂天桃猿隊提供
東園少棒隊總教練賴敏男(中)在運動家台灣日巧遇樂天女孩合影，但原定的開球臨時被取消。 圖／樂天桃猿隊提供

剛贏得威廉波特世界少棒錦標賽冠軍的台北市東園國小教練團和小將今天抵達MLB運動家隊的臨時球場觀賽，總教練賴敏男原定開球，但傳出運動家高層因球隊即將搬遷內華達州，台灣隊則在總冠軍賽擊敗內華達州代表隊，介意之下取消開球，球隊公關為此致歉。

東園國小少棒隊今天自紐約飛抵舊金山，隨即乘坐巴士前往美國職棒大聯盟運動家隊位於沙加緬度的臨時球場，賴敏男原定擔任開球嘉賓，不料比賽開打前，主辦單位北美台灣一級棒聯盟突然接獲運動家公關通知，取消了開球，令人錯愕。

台北市東園國小少棒隊今年代表台灣出征威廉波特，日前於總冠軍賽以7比0擊敗內華達州拉斯維加斯隊為主的落磯山區代表隊，贏得世界賽冠軍。

賴敏男抵達會場準備進入球場前，北美台灣一級棒聯盟才接獲運動家公關通知，聯盟創辦人陳文澤向中央社表示，運動家公關告知他球團高層因球隊不久後將搬遷至賭城拉斯維加斯，為此感到介意因而取消開球，公關致歉，表示會有所補償。

運動家1名公關告訴中央社，他們感到很抱歉，但原定的台灣日活動包括啦啦隊表演、天選樂團演奏美國國歌等橋段都未省略，「這並非我的本意」。

北美台灣一級棒聯盟對突然取消開球一事表示憤怒，認為運動家隊此舉沒有必要，持續跟公關交涉，比賽照常開打。賴敏男同感錯愕，指出最擔心的是小將受到影響。

今天小將和教練團抵達球場時，受到大批到場觀賽的美國球迷、在場等候的台僑熱情歡迎，大批當地美國球迷大聲歡呼、高喊「恭喜」，爭相和團隊合照。

美國球迷畢比（Randal Beebe）告訴記者，他有收看冠軍賽，對台灣少棒隊印象深刻，很開心能夠當面恭喜他們獲得威廉波特少棒錦標賽冠軍，「真的非常了不起」。

另一名美國球迷李華斯（Jason Rivas）則說，台灣小將一路走到這裡，還贏得了世界冠軍，非常振奮人心，對於今天能在球場歡迎他們感到非常榮耀。

球隊高層並未對此出面說明，但此舉為台灣日活動留下一絲遺憾。

