MLB／亞古納被砸差點引發大場面 勇士狂敲5轟痛宰馬林魚出氣

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士當家亞古納（Ronald Acuña Jr.）遭到觸身球擊中導致板凳清空，教練史尼克（Brian Snitker）上前理論也被驅逐出場。 美聯社
勇士今天在客場狂轟5隻全壘打放煙火，最終以12：1痛宰馬林魚，但比賽中差點發生大場面。當家球星亞古納Ronald Acuna Jr.

）遭到觸身球擊中導致板凳清空，教練史尼克（Brian Snitker）上前理論也被驅逐出場。

這幕發生在三局上，勇士歐森（Matt Olson）扛出一發兩分砲幫住球隊3：0領先，隨後輪到亞古納站上打擊區。此時馬林投手古斯托（Ryan Gusto）催出93.3英哩（約150.1公里）的內角伸卡球擊中亞古納手肘，導致兩邊板凳全清空，主審隨後給予警告避免事態嚴重化，但勇士教頭史尼克仍持續抗議最終遭到驅逐出場。回到比賽後奧比斯（Ozzie Albies）同個半局再夯一轟灌進3分打點，用行動替隊友出氣。

勇士打線火力全開，狂敲11安包含5轟，普洛法（Jurickson Profar）甚至上演雙響砲，最終幫助球隊12：1痛擊馬林魚。賽後史尼克指出當時會激動理論，是認為古斯托非即使非故意觸身球仍應被趕出場，但主審沒有這麼做才會抗議，最終他「喜提」本季第2度、生涯第22次驅逐出場。

亞古納賽後則表示不知道對手是不是故意投觸身球，而對此古斯托給出解釋，「我按照球探報告丟了內角伸卡球，只是那球投得太裡面了，但感覺他（亞古納）一開始能躲開，卻在最後一秒往球上靠，這也是當他瞪著我的時候我想向他解釋的東西。」

有趣的是，報導指出馬林魚特別愛對亞古納投觸身球，扣除馬林魚的9次外，大聯盟沒有球隊砸亞古納超過5次。不過近幾年馬林魚已收斂許多，今天這記觸身球是2022年以來丟中亞古納的第3次而已。

MLB 勇士 亞古納 馬林魚 Ronald Acuna Jr.

