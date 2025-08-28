快訊

MLB／大谷翔平暌違749天奪勝！5局9K失1分又敲安 道奇4連勝M26

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平本季第11次展現二刀流，投手大谷先發5局、9次三振雙雙寫下今年新高，打者翔平的首支安打開啟單局4分逆轉攻勢，隨著道奇隊以5：1擊敗紅人隊，大谷翔平奪下自美國時間2023年8月9日、暌違749天的勝投。

道奇隊完成與紅人隊3連戰橫掃並取得4連勝，在國聯西區封王的魔術數字降至26，與第二名的教士隊拉開到2場勝差。

大谷翔平今天首局開賽就被敲出安打，但接著連抓3個出局數，2局上則是1出局後連續2次保送加上暴投，二、三壘有人危機自己用連續2次三振化解。

3局上1出局後，大谷翔平一顆投到紅中的93.2哩卡特球，被馬提（Noelvi Marte）敲出飛行410呎的左中外野全壘打，丟掉全場第1分，也是他本季第3次挨轟，但隨後又是連2K。

投手大谷最終一路投完5局，投87球有53顆好球，最快球速100.3哩，曲球作為主攻投了23球、佔比26%最高，僅被敲2支安打失1分，9次三振另有2次四壞保送。

打者翔平首打席敲出飛球出局，道奇打線前3局也沒人上壘，然而4局下從大谷翔平敲出團隊第1支安打後，開啟單局5支安打、4分攻勢，E‧赫南德茲（Enrique Hernandez）、魯辛（Dalton Rushing）都在滿壘時敲安，各貢獻2分打點。

8局下康佛托（Michael Conforto）敲出陽春砲，將領先拉開到5：1的保險分差，也是個人本季第10轟。

打者翔平後面3打席沒建功，8局下的深遠飛球在全壘打牆前被接殺，5打數1安打作結，打擊率2成78，而道奇牛棚則延續了4局沒有失分，守護投手大谷轉戰道奇隊後的第1勝。

道奇 大谷翔平

