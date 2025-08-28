MLB／連25場先發至少6局沒了 水手華裔強投力壓達比修有奪勝

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
水手華裔強投布萊恩胡（Bryan Woo）中斷連續25場先發投至少6局的隊史紀錄。 美聯社
水手今天在主場對上教士，華裔先發強投布萊恩胡（Bryan Woo）繳出5.2局6K失2分漂亮成績單，力壓日籍好手達比修有的4局3K失4分，幫助球隊以4：3驚險取勝。不過這位鐵人先發也中斷了連續先發投至少6局的隊史紀錄，將最終場次定格在25場。

布萊恩胡前五局狀況絕佳，除了五局上因安打與保送被對手進佔一二壘，其他局數最多五人次就解決。打擊方面，四局下水手強打蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），瞄準達比修有的失投超甜卡特球扛出3分砲，本季第42轟出爐，水手也取得4：0絕對優勢。

不過挾著大量領先的水手，六局上卻因為布萊恩胡突遇亂流險些送走勝利。他面對教士第一位打者勞瑞安諾（Ramón Laureano）先是觸身球保送，接著遭到歐赫恩（Ryan O'Hearn）、席茲（Gavin Sheets）狙擊失掉1分。還是一、二壘有人的局面，伊格列西亞斯（Jose Iglesias）又敲出內野安打攻占滿壘，迫使水手將布萊恩胡換下場，中斷連續25場先發投至少6局的隊史紀錄。該紀錄是自2015年以來排名第4，也是自2022年太空人瓦德茲（Framber Valdez）後最長。此外，布萊恩胡這段期間單場都僅有2次或更少保送，僅次於1905年塞揚（Cy Young）的30場。

接替上場的斯皮爾（Gabe Speier）面對滿壘危機又是觸身球送禮，教士兵不血刃追加1分。還好之後回穩，飆出關鍵三振抓下最後出局數，確保水手仍以4：2微幅領先。

兩隊持續拉鋸，直到9局上教士攻勢突發，面對終結者穆諾茲（Andres Munoz）用兩隻二壘安打進帳1分，隨後塔提斯（Fernando Tatis Jr.）再盜上三壘，可惜隊友無法用安打繼續串聯攻勢，終場4：2水手艱難收下勝利，也以2勝1負贏得這系列賽。

MLB 水手 教士 達比修有 布萊恩胡

