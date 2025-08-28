MLB／打者翔平相挺！投手大谷5局9K雙新高 挑戰暌違749天勝投

道奇隊投手大谷翔平本季第11次登板面對紅人隊，先發5局瘋狂投出9次三振，投球局數、三振數寫下本季最多，只因挨了陽春砲丟掉1分，好在包含自己在內的打線夠挺，在4局下就攻回4分逆轉，瞄準暌違749天的勝投。

投手大谷開賽就先被費里多（TJ Friedl）敲出安打，但接下來連續2K加上飛球出局凍結壘包，2局上在三振後出現保送、暴投、保送、暴投的循環，出現二、三壘有人危機，但又是連續2次三振成功拆彈。

3局上1出局後，大谷翔平一顆投到紅中的93.2哩卡特球，被馬提（Noelvi Marte）敲出飛行410呎的左中外野全壘打，丟掉全場第1分，也是他本季第3次挨轟，但隨後又是連2K。

到4局上投完，投手大谷丟掉1分，投出多達8次三振，然而道奇打線包含擔任開路先鋒的打者翔平被完全封鎖，沒人上壘更別說是安打。

只不過4局下由打者翔平敲出團隊第1支安打，1出局後T‧赫南德茲（Teoscar Hernandez）、帕赫斯（Andy Pages）敲安形成滿壘，E‧赫南德茲（Enrique Hernandez）的安打一棒2分逆轉。

2出局後紅人隊故意四壞保送羅哈斯（Miguel Rojas），卻被魯辛（Dalton Rushing）敲出安打又攻下2分，直到弗里蘭（Alex Freeland）被三振，打滿9人次才結束這半局。

投手大谷最終以87球投完5局，其中53顆好球，最快球速100.3哩，曲球作為主攻投了23球、佔比26%最高，僅被敲2支安打失1分，9次三振另有2次四壞保送，帶著勝投資格退場，他上一次拿下勝投已經是開刀前、美國時間2023年8月9日還效力天使隊時。