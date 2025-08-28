快訊

MLB／洋基41分鐘瘋狂半局贏球 布恩：完全是轟炸秀

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉(右)。 美聯社
賈吉(右)。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在對國民隊之戰3局下敲出2分砲，讓洋基主場球迷起立歡呼，沒想到這只是開始，洋基在這個半局一共打了15人次、41分鐘才結束，單局攻下9分，最終也以11：2大勝。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「這真的太猛了，完全是場轟炸秀。」

賈吉這發全壘打擊球初速為107.2英哩、飛行距離424英呎，是他本季第41轟，幫助洋基取得3：0領先；隨後貝林傑（Cody Bellinger）也敲出初速102.9英哩、飛行距離410英呎的右中外野全壘打，這是他本季第25轟。

接著洋基隊又靠著安打串連拿下1分，到麥馬翰（Ryan McMahon）的三分砲將國民先發投手卡瓦利（Cade Cavalli）打退場；小笠原慎之介接手後雖然投出三振，但也被此局第二次打擊的萊斯（Ben Rice）敲出陽春砲，後續又是安打加上2次保送形成滿壘，多明奎茲（Jasson Domínguez）的安打敲回此局第9分。

賈吉表示：「這場大家真的發揮得很棒，每個打席都專注，沒有人急於表現。貝林傑在我之後轟出大號全壘打，大家都在傳棒。」

這個半局，洋基隊總共上場了15位打者，靠著8支安打、3次保送狂灌9分，麥馬翰表示：「這真的有點瘋狂。但看看我們打線的深度，這樣的局面其實我們是有能力打出來的，希望未來還能看到更多這樣的表現。」

整個半局中，國民隊的兩位投手合計投了77球，是2000年以來單局第二多的紀錄。第一名是2003年6月27日馬林魚隊在對紅襪比賽首局投出的91球。

在這41分鐘時，洋基隊先發投手弗里德（Max Fried）只能默默在室內打擊區練投，不過沒有受到太大影響，開賽投出9上9下的他在4局上只出現1次保送，最終是7局被敲4支安打僅失1分的好投。

被問到如何面對這個漫長半局時，取得本季第14勝的弗里德笑說：「會有這樣的煩惱其實是好的，對吧？從1：0變成10：0，總比落後好多了。」

洋基 賈吉

