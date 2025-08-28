MLB／華裔投手董庭齊升上大聯盟 動作酷似塞揚名投林瑟肯

快訊

中央社／ 洛杉磯27日專電
大都會隊將22歲加拿大華裔投手董庭齊投球動作神似塞揚名投林瑟肯。取自Syracuse Mets X
美國職棒紐約大都會隊將22歲加拿大華裔投手董庭齊（Jonah Tong，暫譯）升上大聯盟，預定29日先發。他小聯盟未滿3年就登上最高殿堂，投球動作酷似塞揚獎名投林瑟肯（Tim Lincecum），驚人三振功力受注目。

董庭齊2022年剛以選秀第7輪、209順位加入紐約大都會，不到3年小聯盟資歷，就準備在大聯盟初登板。美國媒體稱他今年在小聯盟3A的爆炸性表現，價值可比首輪新秀。

董庭齊出身加拿大多倫多地區的萬錦市（Markham）。美國媒體報導，他的父親Alex、母親Karen都是運動健將，兩人參與成人慢壘聯盟的時候認識，但對父母親的族裔背景沒有明確介紹。有華文媒體稱他父母來自香港，他中文名為董天賜。

董庭齊的職業生涯不長，但已投出頂尖成績，過去2年多從小聯盟最低層級爬到最高3A，總共投247.2局竟然飆出377次三振，平均每9局13.7次三振。

他今年在高階聯盟投113.2局，三振179人次，平均每9局責失分1.43。他今年5月10日在小聯盟2A，繳出一場20上20下的完美表現，在6.2局當中投出13次三振。

美國媒體報導，董庭齊不僅繳出傲人成績，同時他在場上擁有過人的抗壓能力，能夠冷靜處理危機，這是這次大都會決定將他升上大聯盟的重要原因。

董天賜身高185公分、體重81公斤，屬於瘦長身材，投球動作與2屆塞揚獎名投林瑟肯頗為相似，成為球迷討論的焦點。

