MLB／37歲神獸克蕭8月5連勝ERA1.88 教頭盛讚投球思維變了

洛杉磯道奇左投「神獸」克蕭（Clayton Kershaw）今（27日）先發登板，僅用72球就完成5局，僅被敲2安、失1分，最終以6：3擊退辛辛那提紅人，鞏固國聯西區榜首。總教練羅伯茲（Dave Roberts）也在賽後盛讚克蕭的投球思維，「過去幾年他變得更願意嘗試不同投球方式，那局能看到不管捕手史密斯（Will Smith）打什麼暗號，他都敢投，這很少見，也很棒。」

現年37的克蕭持續展現回春表現，本季戰績來到9勝2敗、3.06防禦率，是隊內第三佳成績。八月5場先發繳出1.88防禦率，排名國聯當月第三。這波五連勝不僅是他自2022年球季末以來最長連勝紀錄，也追平休士頓太空人傳奇尼可羅（Joe Niekro）與薛則（Max Scherzer）的生涯第221勝紀錄。

雖然克蕭賽後自評今晚狀況並不算好，速球沒什麼威力，其他球路也差強人意，但仍認為8月的狀態很不錯，「非常開心能夠幫助球隊。」

克蕭賽在8月5場先發合計28.2局，送出19次三振、僅保送3人，憑藉速球兩側控球，搭配滑球、曲球與新練習的指叉球，今日再度壓制紅人清一色的右打陣容。

雖然克蕭本場速球均速僅有88英里，開局就被紅人史迪爾（Spencer Steer）敲出二壘安打，隨後在1出局、一三壘有人情況下，被安都哈（Miguel Andujar）擊出三壘滾地球失掉1分。不過克蕭隨後連續解決14名打者，送出6次三振，全場僅有4球被擊中出棒初速超過95英里，無一超過100英里。

在聖地牙哥教士今日也贏球情況下，道奇仍以1場勝差位居國聯西區龍頭。紅人吞下連敗後，以68勝65敗在國聯中區名列第3，落後榜首密爾瓦基釀酒人多達15場勝差，且由於紐約大都會今日取勝，紅人距離外卡晉級線勝差將擴大至3.5場。