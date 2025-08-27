MLB／韋蘭德三振獨居史上第9、收本季第2勝 查普曼：終於幫他守住

巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天雙喜臨門，面對小熊隊繳出6局飆5K失2分的優質先發，拿下本季第2勝，生涯三振數登上歷史第9。

韋蘭德首局三振小熊球星塔克（Kyle Tucker），這是他生涯第3516次三振，超越強森（Walter Johnson）的3515次，獨居史上第9。

前3局韋蘭德壓制小熊打線，但第4局蕭（Matt Shaw）敲出帶有1分打點的適時安打，第5局「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）和凱利（Carson Kelly）安打串聯，將比數改寫為2：1。

巨人打線總算相挺韋蘭德，第5局連2支長打追平，狄佛斯（Rafael Devers）再敲超前比數的安打，讓韋蘭德6局投完時成為勝投候選。查普曼（Matt Chapman）第6局轟出2分砲添加保險分，終場就以5：3拿下勝利，韋蘭德也收進第2勝。

總計韋蘭德主投6局被敲7安，送出5K和2保送，失掉2分，防禦率降至4.55，本季戰績2勝10敗。韋蘭德生涯累積3520K，接下來要挑戰派瑞（Gaylord Perry）的3534K。

這賽季對韋蘭德來說相當煎熬，5月底因右胸肌不適進入傷兵名單，缺席近1個月。他賽後受訪時坦言，「有時會陷入硬撐的心態，今年真的很難，很難不讓自己縮進小殼裡，但我的家人在場外幫我很多。這支球隊裡，有一群很棒的隊友，他們也幫助我很多，所以我告訴自己，要去珍惜正面的事。」

這是韋蘭德生涯在巨人主場的首勝，查普曼表示，「很可惜我們沒能幫他拿到更多勝投，其實他投得夠好了。他連續投很多場優質比賽，很高興今天終於幫他守住一場。」