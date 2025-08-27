MLB／沃爾普近9戰僅32支1 洋基教頭布恩緩頰：運氣不太好

洋基今天以5：1戰勝國民，但比起「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）一人包辦5分打點的火燙表現，游擊手沃爾普（Anthony Volpe）近況就顯得相當掙扎，陷入32支1的窘境。對此總教練布恩（Aaron Boone）受訪時則給出不同看法，並激勵子弟兵能夠走出低潮。

24歲的沃爾普去年季後賽扮演奇兵，打擊率上看2成86，是洋基挺進世界大賽的功臣，而他在對決道奇時轟出滿貫砲的畫面也為球迷津津樂道。今年賽季初他依然維持優質身手，前69場比賽打擊率為2成49，不過在6月15日後打擊率就降至1成57，近9戰更上演32隻1的糟糕表現，而洋基在此期間的戰績為僅30勝33負，從美聯東區第龍頭跌至外卡第二名。

今天對上國民沃爾普再次繳出4支0，賽後打擊率也來到生涯最低的2成06，不過布恩卻給出不同見解，「他（沃爾普）最後一個球數打中107英哩（約170.4公里）的速球，不過打偏了。我認為他還是有很好的揮棒能力。」

布爾補充，雖然沃爾普這個賽季一直掙扎於起伏的進攻，但他仍專注在高品質的揮棒，「他這個賽季的運氣不太好，但只要專注鎖定好球帶，並且確定揮棒品質，就有機會成功」。