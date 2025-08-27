聽新聞
MLB／佐佐木朗希復健賽仍不穩 道奇記者談處境：被遺忘存在
道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希最近在小聯盟投復健賽，今天對陣紅雀隊3A，先發3.2局就退場，失掉3分，防禦率上升至7.00。
首局佐佐木朗希先送出保送，再被敲安形成一、三壘有人危機，投出三振後被敲高飛犧牲打失1分，最後讓對手擊出滾地球結束半局。第2局佐佐木雖然先被敲安，但連抓2個出局數後，再靠捕手抓到盜壘，形成另類三上三下，接著第3局也投出三上三下。
第4局佐佐木連飆2K，但接下來被連敲3安掉1分，又投出保送後形成滿壘被換下場，接替的投手丟觸身球擠回1分。
本場佐佐木朗希用75球，只有47球是好球，投出4K和2保送，被敲5支安打，失掉3分。直球最快98.8英里，最慢90.4英里。總計佐佐木3A共出賽3場，投9局有7分責失分，防禦率7.00。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時提到，目前道奇有六人輪值，包含山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和西恩（Emmet Sheehan）。
據日媒「中日體育」報導，一名長期追蹤道奇的記者直言，目前佐佐木的處境有些尷尬，「他現在幾乎成了一個被遺忘的存在。」
