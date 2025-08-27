MLB／6人輪值星度爆表總仔很滿意 談大谷先發目標：還在復健期

「二刀流」巨星大谷翔平回歸投手身分後，道奇將以六人輪值為主力，教頭羅伯茲（Dave Roberts）對此感到相當滿意，但也在受訪中點出「投手大谷」現階段依然是「復健期」，並分析子弟兵當前目標與定位為何。

明日道奇對上紅人，迎來三連戰最終戰，大谷翔平將以先發身份出戰。在賽前羅伯茲也提到球隊目前打算持續採取六人輪值的模式，包括神獸克蕭（Clayton Kershaw）、強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、傷癒復出的史奈爾（Blake Snell）、西恩（Emmet Sheehan），以及兩位日籍好手山本由伸、大谷翔平。

本季終於回歸投手身分的大谷翔平為道奇出戰10場先發，主投27.1局送出35K，防禦率4.61，不過單場最多僅投4.1局。對此羅伯茲強調，本季對大谷而言仍屬於「復健期」，球隊不打算設定過多的投球量，「我們不會放開限制，讓他一次投到110球之類的，至少短期內不會。當前的目標是將大谷的投球局數逐步增加到5局，之後再視情況調整。」