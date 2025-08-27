MiLB／鄧愷威下放3A首度出賽 後援3局失1分中繼成功

美職舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威今天在小聯盟3A出賽，是他從大聯盟被下放後首度出賽，後援投3局失掉1分，其中第7局3上3下，總計送出3次三振，拿下第2次中繼成功。

鄧愷威在2日重返大聯盟，並在9日先發對上國民隊時，後援投5局沒有失分，奪下大聯盟生涯首勝，為台灣睽違6年、繼王維中後，再有投手於大聯盟舞台拿下勝投。

鄧愷威在22日被下放小聯盟3A，總計本季在大聯盟出賽4場含3場先發、投13.1局，拿下1勝3敗，送出12次奪三振，防禦率8.78。鄧愷威今天在小聯盟3A對上響尾蛇隊3A，於第6局、球隊5比0領先時後援登板，為回到小聯盟後首度出賽。

6局下鄧愷威投出1次保送後，被敲出2支安打，一度面臨滿壘危機，不過也飆出2次三振化解，沒有失分；7局下鄧愷威回穩，演出3上3下；8局上巨人隊3A一口氣攻下3分，下個半局1出局後鄧愷威被敲三壘安打，再被擊出滾地球掉1分。

總計鄧愷威用48球後援投3局，被敲出3支安打，投1次保送、3次三振，失掉1分，單場最快球速94.7英里（約152.4公里）；最終巨人隊3A以17比1擊退響尾蛇隊3A，鄧愷威拿下本季在3A的第2次中繼成功，目前防禦率3.63。