MLB／洋基史丹頓一人打趴對手！開轟包辦5打點痛宰國民

洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今天把國民隊徹底打服，用二壘安打和2分砲狂灌5分打點，一人包辦所有打點，幫助球隊以5：1豪取3連勝。

史丹頓本場砲管相當火燙，但先開張的卻是國民。局上明星游擊手阿布姆斯（CJ Abrams）把握隊友在壘上的機會，敲出適時安打進帳全場第1分。不過接下來就成了「怪力男」個人秀，下半局滿壘情況，他瞄準戈爾（MacKenzie Gore）的曲球，用安打直接清空壘包，一口氣拿下3分要回領先。

六局下史丹頓煙火秀再起，這次面對國民牛棚投手瓦爾塔（Orlando Ribalta），逮中失投滑球，暴力撈出全壘打牆再下2分，這轟是飛行距離高達451英呎（約137.4公尺）的怪力轟。

洋基先發投手希爾（Luis Gil）展現壓制力，主投5局僅失1分外帶5K，4名牛棚也化身守門員，不讓對手有機會得分。最終在史丹頓與投手群輪番發力下，條紋軍以5：1豪取近期3連勝。

「法官」賈吉（Aaron Judge）3打數0安打，吞下2次三振，有選到1次保送。