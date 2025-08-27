MiLB／林振瑋首度被紅雀升至2A 莊陳仲敖6局好投飆7K

快訊

中央社／ 台北27日電
林振瑋。截圖自X
林振瑋。截圖自X

根據美國職棒小聯盟異動紀錄，紅雀隊台灣投手林振瑋今天順利被球隊從高階1A升上2A；運動家隊2A投手莊陳仲敖今天先發6局僅失2分（1責失），飆出7次三振，不過最後吞敗。

23歲「火球男」林振瑋身高203公分，為前旅美職棒投手郭泓志的外甥，從2023年開始旅美生涯。林振瑋今年雖然曾進過傷兵名單，不過仍在高階1A先發出賽12場、投38.2局，拿下0勝2敗，送出46次奪三振，防禦率4.89，並在今天生涯首度被升上2A層級。

另外，運動家隊2A投手莊陳仲敖今天先發對上紅雀隊2A，1局下首打席就被敲陽春砲，接著被敲出二壘安打，加上隊友失誤再掉1分；不過莊陳仲敖之後回穩，沒有再失分，且第3到第6局演出12上12下。

總計莊陳仲敖用74球主投6局，僅被擊出3支安打，包含1發全壘打，沒有出現保送，飆出7次三振，失2分含1分責失，演出優質先發。不過運動家隊2A最終以0比2落敗，莊陳仲敖苦吞本季第11敗，本季目前出賽25場含23場先發，防禦率3.98。

紅雀 運動家 林振瑋 小聯盟 莊陳仲敖

