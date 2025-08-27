聽新聞
MLB／道奇封王M28！克蕭8月奪5連勝 大谷翔平貢獻適時安打
道奇隊先發投手克蕭（Clayton Kershaw）連5場繳出5局以上的先發好投，加上打線全力相挺以6：3擊敗紅人隊，克蕭收下本季第9勝，3連勝的道奇隊將分區封王魔術數字減至28，但由於國聯西區第二名的教士隊也贏球，雙方的勝差維持在1場。
克蕭今天雖然1局上先掉分，但接下來4個半局都投出三上三下，以72球投完5局僅被敲2支安打、丟掉1分，另有6次三振沒有四壞保送，拿下個人在8月5場先發全勝，9勝在道奇隊內也僅次於山本由伸的11勝。
道奇打線在1局下就靠弗里曼（Freddie Freeman）的二壘安打追平比數，4局下赫南德茲（Enrique Hernandez）高飛犧牲打超前，6局下史密斯（Will Smith）的陽春砲開啟4分大局，其中大谷翔平也貢獻1支有打點的適時安打。
大谷翔平今天4打數1安打、1分打點，另有2次三振、1次四壞保送，這也是大谷翔平經歷休兵後的第2支安打，他在美國時間8月20日登板時被強襲球打到大腿，隔天按表訂計畫休兵，但之後到今天是5場比賽、18打數僅2支安打，打擊率1成11。
