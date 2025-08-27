快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇封王M28！克蕭8月奪5連勝 大谷翔平貢獻適時安打

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天4打數1安打、1分打點，另有2次三振、1次四壞保送。 美聯社
大谷翔平今天4打數1安打、1分打點，另有2次三振、1次四壞保送。 美聯社

道奇隊先發投手克蕭（Clayton Kershaw）連5場繳出5局以上的先發好投，加上打線全力相挺以6：3擊敗紅人隊，克蕭收下本季第9勝，3連勝的道奇隊將分區封王魔術數字減至28，但由於國聯西區第二名的教士隊也贏球，雙方的勝差維持在1場。

克蕭今天雖然1局上先掉分，但接下來4個半局都投出三上三下，以72球投完5局僅被敲2支安打、丟掉1分，另有6次三振沒有四壞保送，拿下個人在8月5場先發全勝，9勝在道奇隊內也僅次於山本由伸的11勝。

連5場繳出5局以上的先發好投。 美聯社
連5場繳出5局以上的先發好投。 美聯社

道奇打線在1局下就靠弗里曼（Freddie Freeman）的二壘安打追平比數，4局下赫南德茲（Enrique Hernandez）高飛犧牲打超前，6局下史密斯（Will Smith）的陽春砲開啟4分大局，其中大谷翔平也貢獻1支有打點的適時安打。

大谷翔平今天4打數1安打、1分打點，另有2次三振、1次四壞保送，這也是大谷翔平經歷休兵後的第2支安打，他在美國時間8月20日登板時被強襲球打到大腿，隔天按表訂計畫休兵，但之後到今天是5場比賽、18打數僅2支安打，打擊率1成11。

道奇 克蕭

延伸閱讀

BTS V為道奇開球 一看到大谷翔平嘴角失守！同框照引網暴動

王見王！金泰亨、大谷翔平「日韓頂流相見歡」世紀同框門票銷量一夕之間暴增5倍

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

MLB／投出「無法擊中的球」克蕭笑說：我不知道怎麼辦

相關新聞

MLB／道奇封王M28！克蕭8月奪5連勝 大谷翔平貢獻適時安打

道奇隊先發投手克蕭（Clayton Kershaw）連5場繳出5局以上的先發好投，加上打線全力相挺以6：3擊敗紅人隊，克...

MLB／洋基史丹頓一人打趴對手！開轟包辦5打點痛宰國民

洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今天把國民隊徹底打服，用二壘安打和2分砲狂灌5分打點，一人包辦所有打點，幫助球隊以5：1豪取3連勝。 史丹頓本場砲管相當火燙，但先開張

MLB／大都會華裔投手董庭齊超狂宰制力 獲大聯盟先發門票

大都會隊決定從3A升上華裔投手董庭齊（Jonah Tong），預計在美國時間周五對馬林魚隊之戰先發，談到拉他上大聯盟的原...

MLB／與大谷擊掌球迷是小網紅 透露不熟棒球、垃圾話內容

道奇隊大谷翔平昨天對教士隊擊出本季第45轟，之後與場邊一名教士球迷擊掌引發熱議，該球迷登上《Dodgers Nation》Podcast節目，分享事情的來龍去脈。 該球迷名叫吉恩（Billy G

MiLB／鄧愷威下放3A首度出賽 後援3局失1分中繼成功

美職舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威今天在小聯盟3A出賽，是他從大聯盟被下放後首度出賽，後援投3局失掉1分，其中第7局3上3下...

MiLB／林振瑋首度被紅雀升至2A 莊陳仲敖6局好投飆7K

根據美國職棒小聯盟異動紀錄，紅雀隊台灣投手林振瑋今天順利被球隊從高階1A升上2A；運動家隊2A投手莊陳仲敖今天先發6局僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。