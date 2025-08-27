快訊

MLB／與大谷擊掌球迷是小網紅 透露不熟棒球、垃圾話內容

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇大谷翔平昨天對教士隊擊出本季第45轟，之後與場邊一名教士球迷擊掌引發熱議，該球迷登上《Dodgers Nation》Podcast節目，分享事情的來龍去脈。

該球迷名叫吉恩（Billy Gene），從事AI與XR行銷工作長達15年，擁有一家公司，還有賣線上課程，IG帳號高達24.6萬追蹤。他當天購買道奇三壘最前排座位，售價2萬美元（約61萬新台幣）。

吉恩透露自己不是鐵桿教士球迷，每年只到現場看5至10場比賽，更驚人的是他不知道大谷翔平是誰。比賽一開始吉恩就注意到大谷身材壯碩，脫口說出，「就像巨石強森跟李連杰合體一樣，這是怎麼回事！」

吉恩透露與他同行的妹夫是道奇球迷，告知他大谷近況不佳，連10打數沒安打。第7局魯辛（Dalton Rushing）站上打擊區，下一棒大谷在準備，吉恩向投手投手松井裕樹喊話，「這打者沒差啦！下個打者連10打數沒安打了，解決他就好！」

這時大谷回頭瞪了他一眼，吉恩立刻心想，「這傢伙可能會打出安打。」結果接下來魯辛就轟出全壘打，大谷還指著他，讓吉恩和現場球迷全笑翻。

值得一提的是，吉恩因此事登上日本報紙，今天他在IG發限時動態，透露有很多媒體想採訪他。有日本媒體問：「一夕之間成名感受如何？」吉恩回應，「拜託，我在業界也算有名好嗎？」

