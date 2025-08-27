MLB／防禦率8.23費城人隊史第3爛 前明星後援被放進傷兵名單

費城人隊上個休賽季以1年850萬美元（約台幣2.6億）找來2屆明星後援羅瑪諾（Jordan Romano），期盼加強牛棚深度，但他本季表現不如預期，今天也被放進傷兵名單。

費城人開季前找來羅瑪諾，試圖填補明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）轉戰藍鳥隊後的空缺，但他卻身手全失，出賽49場防禦率高達8.23，是費城人隊史至少投40局的後援投手當中，單季防禦率第3高，前兩名則是1923年哈貝爾（Bill Hubbell）的8.35與1934年葛拉波司基（Reggie Grabowski）的9.23。

昨天對大都會隊一戰慘失4分後，今天羅瑪諾也因右手中指發炎，進入15天傷病名單中。

羅瑪諾進入傷兵名單後，費城人還將本季來到球隊、37場比賽防禦率5.12的的新同學羅斯（Joe Ross）釋出，同時將今年待過道奇隊的投手崔維諾（Lou Trivino）與短暫替費城人出戰12場的羅伯特（Daniel Robert）叫上大聯盟。