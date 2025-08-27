MLB／塞揚熱門右肩旋轉肌拉傷 越老越強的伊瓦迪恐提前報銷

美國聯盟塞揚獎熱門之一、德州遊騎兵王牌伊瓦迪（Nathan Eovaldi）幾乎投出生涯最佳賽季，今（27日）卻突傳出因右肩旋轉肌拉傷，本季很可能無法再出賽，「感覺疼痛越來越嚴重，所以才停下來找防護員檢查。結果有些意外，因為我14年職業生涯從沒肩膀問題。」

伊瓦迪本季先發22場、累積130局，繳出11勝3敗、1.73防禦率、0.854WHIP、2.78 FIP，送出129次三振的超高水準，不僅連續三季至少拿下11勝，還在7月30日客場對天使達成生涯百勝里程碑，目前個人正處6連勝，且近9場登板球隊都獲勝，僅需再投一場，就有望空降大聯盟防禦率王。

伊瓦迪今年6月一度因為右手肘發炎缺席將近一個月的時間，這使他跳過了大約4至5場的先發機會，今日又在牛棚訓練後因持續痠痛而停下，並進行核磁共振（MRI），檢查結果顯示為旋轉肌拉傷。雖然伊瓦迪不想完全排除復出可能，但也坦言，「看起來不是很樂觀。」

《ESPN》美聯賽揚獎預測名單上，伊瓦迪看好度僅次於老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）、紅襪王牌克羅謝（Garrett Crochet），與休士頓太空人布朗(Hunter Brown)在伯仲之間。

遊騎兵總管楊恩（Chris Young）表示，伊瓦迪將被放入15日傷兵名單，四周後將再進行MRI 檢查。

截至今日，遊騎兵以66勝67敗戰績暫居美聯西區第3，落後榜首太空人達7場勝差，外卡名列第5，低於晉級線勝差5.5場。若游騎兵打進季後賽，伊瓦迪是否回歸將成為一大變數。