MLB／只怕豬隊友！金鶯強投暌違438天登板飆10K仍問天

金鶯隊強投布拉迪希（Kyle Bradish）暌違438天再次登板，對上紅襪隊繳出6局10K失兩分絕好調，但隊友無法貢獻打擊火力，最終金鶯以0：5遭完封，他本季第一場先發就「問天」吞敗。

布拉迪希上次出賽是去年6月14日，以先發身分對戰費城人隊，雖然繳出5局失2分好投，但賽後手肘不適，後來進行手肘韌帶置換（Tommy John）手術，直到今年7月下旬才回歸，於小聯盟進行復健賽。

這次暌違一年多重返大聯盟賽場，布拉迪希首局就用三上三下宣告強勢回歸，雖然下兩局分別遭到「故事哥」史托瑞（Trevor Story）、漢彌爾頓（David Hamilton）敲陽春砲，但最終用81球就飆出10K失掉2分，距離自己最多11K紀錄僅差1K。

相比布拉迪希的威風八面，隊友打擊就慘澹不少，除了傑克森（Alex Jackson）3支2以外，其他人都沒有超過1支安打的成績。此外，布拉迪希退場後牛棚也放火失掉3分，最終金鶯以0：5慘遭紅襪完封，這位傷癒歸來的強投也在本季初登板就吞敗。