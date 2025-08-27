快訊

MLB／美聯MVP榜水手羅利超車洋基賈吉！國聯大谷遙遙領先

聯合新聞網／ 綜合報導
水手隊重砲捕手羅利。 美聯社
大聯盟官網公布最新一期MVP預測，水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）超越洋基賈吉（Aaron Judge），登上美聯第1，國聯則是由道奇大谷翔平遙遙領先。

官網邀請37名專家進行MVP預測投票，羅利全壘打數持續攀升，按照目前進度預計能敲出60轟，在這份投票中的排名也水漲船高，過去幾輪投票他都遠遠落賈吉，如今卻以22張第1名選票衝上榜首。羅利本季累積50轟107打點，OPS值0.949，勝場貢獻值（bWAR）5.9。

賈吉明星賽後火力降溫，打擊率僅0.193、OPS值0.744，還因右前臂屈肌拉傷缺席一段時間，復出後還無法守備。因此他本季的數據受到一些影響，但不代表失去超級球星的身分，這次投票拿到15張第一名選票。賈吉目前累積40轟93打點，OPS值1.106。

美聯3至5名為皇家隊小惠特（Bobby Witt Jr.）、守護者隊拉米瑞茲（José Ramírez）、老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）。

大谷翔平。 美聯社
國聯部分，大谷翔平獲得34張第1名選票，官網認為大谷的進攻數據毫無疑問具備MVP水準，只要他同時站上投手丘，展現穩定且具威脅性的投球表現，要有人取代他成為MVP將會非常困難。

國聯2至5名是費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、費城人透納（Trea Turner）、海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）。

水手 洋基 道奇 賈吉 Cal Raleigh 大谷翔平

