MLB／不滿判決丟球具又「灑糖」 康崔拉斯遭禁賽6場併罰金

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅雀隊康崔拉斯不滿好球帶判決大動作抗議被驅逐出場。 美聯社
紅雀隊康崔拉斯不滿好球帶判決大動作抗議被驅逐出場。 美聯社

紅雀康崔拉斯（Willson Contreras）昨天在比賽中遭到驅逐出場，激動到跟主審發生衝突，隨後怒摔頭盔、球棒，甚至將整桶口香糖丟到場中，大聯盟決定處以禁賽六場附帶未公開金額的罰款。

昨天紅雀隊以7：6擊敗海盜隊的比賽中，第7局康崔拉斯被主審湯瑪斯（Derek Thomas）裁定三振後，爆發口角爭執，隨後被判驅逐出場，康崔拉斯激動沖向主審雖然被教練攔住，但似乎仍有肢體接觸，隨後開始狂丟球具及「撒糖」。

轉播畫面似乎拍到紅雀休息區中有人喊出不當言語，康崔拉斯賽後無法理解為何是自己被驅逐出場，「老實說我現在還在疑惑，因為我覺得他根本沒有理由把我趕出去。」

康崔拉斯認為自己並未對判決爭執，「我唯一說的就是『你兩邊都要好好判球，你錯了我們這邊的幾顆。』他就把我趕走了，毫無理由。顯然，他聽到什麼他以為是我說的話，但我沒說。」

「我當時只是低著頭走回休息區。」康崔拉斯說：「我知道我被一顆好球三振了，所以我並沒有對任何投球提出異議，因為我知道那位主審本來是個好裁判。這個驅逐真的讓我很意外，因為比賽分差只有一分，我不想在這種關鍵比賽裡被趕出去。」

這是紅雀球員本季首次被驅逐出場，也是康崔拉斯大聯盟生涯第9次遭驅逐。紅雀總教練馬莫（Oliver Marmol）也因隨後與裁判爭執被趕出場，這是他本季第六次遭驅逐，在所有大聯盟教練中排名第一，生涯四年來累積第21次被驅逐。

紅雀 大聯盟 康崔拉斯

