MLB／大都會華裔投手董庭齊超狂宰制力 獲大聯盟先發門票

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
華裔投手董庭齊。 法新社
大都會隊決定從3A升上華裔投手董庭齊（Jonah Tong），預計在美國時間周五對馬林魚隊之戰先發，談到拉他上大聯盟的原因，總教練門多薩（Carlos Mendoza）的原因很簡單：「因為他的宰制力。」

董庭齊是大都會排名第四、大聯盟總排名第44名的潛力新秀，今年從2A起步，20場先發繳出1.59防禦率，102局投出162次三振，贏得8月中升上3A的機會，他在3A的兩場先發共投出11.2局無失分，送出17次三振、僅3次保送。

大都會隊很快決定讓他今年球季就上來體驗大聯盟，「我認為這一切都歸功於他在小聯盟的壓制力。」門多薩說：」你可以辯稱，『他只在3A投了兩場，是否該給他更多機會適應那個層級？』但老實說，他那幾場真的投得太好了，根本很難把他留在小聯盟。」

這位華裔好手來自加拿大安大略，父親是移民加拿大的香港人，高中畢業後全家移民美國，投入2022年選秀並在第7輪被大都會挑中；依照世界棒球經典賽國籍認定追溯到父母，董庭齊可以代表加拿大、香港或是中國大陸出賽。

大都會隊日前才升上一位新秀投手麥克林（Nolan McLean），這次則是面臨16天16戰的密集賽程，希望引入第6號先發，因此董庭齊成為選擇，而接下來能否卡位輪值要由「實力說話」。

大都會 大聯盟 小聯盟

