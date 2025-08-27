快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／羅利率先50轟 大谷仍居全壘打王

聯合報／ 記者藍宗標陳宛晶／綜合報導
水手隊重砲羅利單季五十轟，成為大聯盟捕手第一人。（美聯社）
水手隊重砲羅利單季五十轟，成為大聯盟捕手第一人。（美聯社）

美國職棒大聯盟水手隊重砲羅利愈打愈猛，昨天面對教士隊首局就炸裂陽春砲，成為本季第一位達到五十支全壘打的球員，更是史上首位單季五十轟捕手；水手終場以九比六獲勝，也讓教士跌到分區第二， 領先地位又讓給大谷翔平領軍的道奇隊。

羅利前天對運動家隊締造雙響砲，昨天一局下首次站上打擊區，就把教士左投席爾斯內角低球掃出左外野全壘打牆外，繼名人堂球員小葛瑞菲一九九七、九八年連續五十六轟完成美聯全壘打王二連霸後，隊史第二位達到單季五十轟的球員，最後卅場例行賽超越這位傳奇球星、甚至挑戰罕見六十轟都很有機會。

值得一提的是，羅利身為左右開弓打者，單季右打、左打都達廿轟以上，成為史上第一人，加上打點一○七分暫居美聯雙冠王，成為年度ＭＶＰ大熱門。

大聯盟例行賽打到昨天為止，只有五人達到四十支全壘打，大谷四十五轟和費城人隊史瓦柏並列國聯全壘打王，洋基隊賈吉落後羅利十轟，再拚美聯全壘打王的難度很高。

道奇和教士本來在國聯西區並列領先，道奇古巴重砲帕赫斯昨天對紅人隊之戰貢獻雙響砲，領軍七比○獲勝，再度獨居分區之首；教士落後一場勝差，仍在國聯外卡排名第二，水手則是美聯外卡第三，最後一個月賽事穩紮穩打，都可望搶下季後賽門票。

大聯盟 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

MLB／羅利49轟寫下捕手單季新高 有機會加入鈴木一朗美聯MVP行列

MLB／全壘打王羅利第47轟出爐 領先賈吉拉大到8轟

MLB／羅利敲第46轟穩居全壘打王 水手11比9勝大都會

相關新聞

MLB／羅利率先50轟 大谷仍居全壘打王

美國職棒大聯盟水手隊重砲羅利愈打愈猛，昨天面對教士隊首局就炸裂陽春砲，成為本季第一位達到五十支全壘打的球員，更是史上首位...

MLB／帕赫斯雙響砲助道奇獨居龍頭 格林對大谷飆102英里火球仍吞敗

道奇隊今天在洛杉磯主場對紅人隊展開3連戰首戰，古巴重砲帕赫斯（Andy Pages）轟出雙響砲，明星游擊手貝茲（Mook...

MLB／道奇教頭談佐佐木朗希復健 二度登板球速回升但仍未達預期

佐佐木朗希20日在小聯盟進行第二場復健登板，先發投3.1局、用球數60球，被敲3安，投出2次三振與3次四壞球，失掉2分（1分自責）。最快球速達97.8英里（約157.4公里），比前一次登板提升約2.1

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）再轟出新紀錄，今天面對教士隊首局就炸裂陽春砲，本季第50轟出爐，不僅持續在全...

MLB／BTS成員V為道奇開球 一看到大谷翔平嘴角失守

南韓天團BTS成員V為道奇主場賽事開球，席捲全球的驚人人氣今天就在道奇球場呈現，場外早早排起等待進場的人龍，而原本在板凳...

MLB／悼念剛過世好友 洋基奇森姆雙響砲達陣百轟卻紅了眼眶

紐約洋基隊二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）在今天（25日）對上波士頓紅襪的比賽，帶著沉重心情完成個人生涯的重要里程碑。他單場雙響砲不僅幫助洋基以7比2取勝，也避免遭到紅襪四連戰橫掃，更用生涯百轟向前一日過世的摯友致上最深的思念。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。