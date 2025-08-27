MLB／羅利率先50轟 大谷仍居全壘打王

美國職棒大聯盟水手隊重砲羅利愈打愈猛，昨天面對教士隊首局就炸裂陽春砲，成為本季第一位達到五十支全壘打的球員，更是史上首位單季五十轟捕手；水手終場以九比六獲勝，也讓教士跌到分區第二， 領先地位又讓給大谷翔平領軍的道奇隊。

羅利前天對運動家隊締造雙響砲，昨天一局下首次站上打擊區，就把教士左投席爾斯內角低球掃出左外野全壘打牆外，繼名人堂球員小葛瑞菲一九九七、九八年連續五十六轟完成美聯全壘打王二連霸後，隊史第二位達到單季五十轟的球員，最後卅場例行賽超越這位傳奇球星、甚至挑戰罕見六十轟都很有機會。

值得一提的是，羅利身為左右開弓打者，單季右打、左打都達廿轟以上，成為史上第一人，加上打點一○七分暫居美聯雙冠王，成為年度ＭＶＰ大熱門。

大聯盟例行賽打到昨天為止，只有五人達到四十支全壘打，大谷四十五轟和費城人隊史瓦柏並列國聯全壘打王，洋基隊賈吉落後羅利十轟，再拚美聯全壘打王的難度很高。

道奇和教士本來在國聯西區並列領先，道奇古巴重砲帕赫斯昨天對紅人隊之戰貢獻雙響砲，領軍七比○獲勝，再度獨居分區之首；教士落後一場勝差，仍在國聯外卡排名第二，水手則是美聯外卡第三，最後一個月賽事穩紮穩打，都可望搶下季後賽門票。