MLB／帕赫斯雙響砲助道奇獨居龍頭 格林對大谷飆102英里火球仍吞敗
道奇隊今天在洛杉磯主場對紅人隊展開3連戰首戰，古巴重砲帕赫斯（Andy Pages）轟出雙響砲，明星游擊手貝茲（Mookie Betts）也開轟，終場7：0獲勝；由於教士隊在西雅圖以6：9不敵水手隊，國聯西區排名又有變化，道奇再度獨居榜首，領先教士1場勝差。
帕赫斯吃定紅人先發投手格林（Hunter Greene），3局下轟出陽春砲、5局下追加兩分砲，本季累積23支全壘打在隊上排名第2；大谷翔平3次打數掛零、被保送1次，目前45轟仍和費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。
道奇打完前5局3：0領先，6局下靠紅人失誤賺到兩分，7局下貝茲面對紅人第3任投手莫爾（Sam Moll）揮出陽春砲，本季第14轟出爐，帕赫斯8局下以高飛犧牲打攻下第4分打點，紅人無力改變戰局，本季對戰掉到1勝3敗。
弗里曼4打數1安打，本季第33支二壘打也是生涯第541支，追平名人堂球員宏斯比（Rogers Hornsby），並列大聯盟史上第37名。
道奇25歲右投西恩（Emmet Sheehan）投出本季代表作，先發7局只被揮出兩支安打，投出10次三振，最近3連勝、本季第5勝到手， 崔爾（Jack Dreyer）、班達（Anthony Banda）各投1局無失分， 紅人打線全場只有3支安打，沒有機會破蛋。
格林1局下對決大谷，飆出全場最快102.2英里（164.5公里）速球，被帕赫斯轟出兩支全壘打成為重傷害，先發5局失5分（3分自責）吞敗。
