MLB／道奇教頭談佐佐木朗希復健 二度登板球速回升但仍未達預期

佐佐木朗希20日在小聯盟進行第二場復健登板，先發投3.1局、用球數60球，被敲3安，投出2次三振與3次四壞球，失掉2分（1分自責）。最快球速達97.8英里（約157.4公里），比前一次登板提升約2.1英里。洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）也針對他的狀況發表看法。

羅伯茲表示，「這場確實比第一次要好，我認為他在解決打者上的信心，以及球質表現得更好。下周過後，我們會更清楚他的狀況。」

不過，自從展開復健賽以來，佐佐木朗希始終未能完全恢復到本季在大聯盟時的球速水準。在復健前的模擬比賽中，他一度投到97英里，但之後未再出現。

「我覺得還需要再往上提升，但這只是他的第二場復健先發，我想他球速大概落在94到97英里，這其實不錯，再多一點提升才符合我們的期待，才能在這裡立足。不過，我們還得幫他把投球量慢慢拉上來，他自己也得表現出來。」羅伯斯補充道。

事實上，這與羅伯茲在首場復健賽後的評語相似，羅伯茲當時也對佐佐木朗希的恢復狀況表達隱憂，「我不會說擔心，但我們的期待是他能回到接近百英里的速球。我也想親自和他談談，了解更多狀況。但，這有點讓人意外。」

佐佐木本季僅在大聯盟出賽8場，累積34.1局，防禦率4.72，送出24次三振，與他在日本職棒展現的壓制力相比明顯下降。