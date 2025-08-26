快訊

摺疊iPhone更多細節曝光！iPhone Fold復活Touch ID、4鏡頭拚實力

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水手羅利今天面對教士隊首局就炸裂陽春砲，本季第50轟出爐。 美聯社
水手羅利今天面對教士隊首局就炸裂陽春砲，本季第50轟出爐。 美聯社

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）再轟出新紀錄，今天面對教士隊首局就炸裂陽春砲，本季第50轟出爐，不僅持續在全壘打榜上領跑，更成為史上第一位單季50轟的捕手。

教士今天由左投席爾斯（JP Sears）先發，首局面對羅利的打席，耗費8球，一顆落在內角低的92.9哩直球，被他一棒掃出左外野全壘打牆外，擊球初速107.2哩、飛行距離419呎。

賽季才打到8月，羅利已經成為大聯盟史上第一位單季50轟的捕手，挑戰將紀錄推向60轟也不是不可能。

教士

延伸閱讀

MLB／法官熄火無礙！洋基終止對戰紅襪8連敗 洛登14勝並列美聯勝投王

MLB／羅利49轟寫下捕手單季新高 有機會加入鈴木一朗美聯MVP行列

MLB／全壘打王羅利第47轟出爐 領先賈吉拉大到8轟

MLB／羅利敲第46轟穩居全壘打王 水手11比9勝大都會

相關新聞

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）再轟出新紀錄，今天面對教士隊首局就炸裂陽春砲，本季第50轟出爐，不僅持續在全...

MLB／BTS成員V為道奇開球 一看到大谷翔平嘴角失守

南韓天團BTS成員V為道奇主場賽事開球，席捲全球的驚人人氣今天就在道奇球場呈現，場外早早排起等待進場的人龍，而原本在板凳...

MLB／悼念剛過世好友 洋基奇森姆雙響砲達陣百轟卻紅了眼眶

紐約洋基隊二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）在今天（25日）對上波士頓紅襪的比賽，帶著沉重心情完成個人生涯的重要里程碑。他單場雙響砲不僅幫助洋基以7比2取勝，也避免遭到紅襪四連戰橫掃，更用生涯百轟向前一日過世的摯友致上最深的思念。

MiLB／李灝宇敲3安完成單季20盜 鄭宗哲雙安2盜壘

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天維持好手感，單場3安2打點，跑出個人本季第20盜，連8場出賽敲安。匹茲堡海盜隊3A野手...

MLB／史肯斯前50戰防禦率史上第2低 洛磯毫無疑問率先淘汰

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）愈投愈猛，今天對洛磯隊先發7局無失分，領軍4：0獲勝，在匹茲堡主場完成3連...

MLB／教士取代道奇贏得分區冠軍？官網：接下來比賽全聯盟最輕鬆

道奇、教士隊本季最後一次交手，山本由伸今天先發6局失兩分，優質表現奪下本季第11勝，兩隊戰績都是74勝57敗，再度並列國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。