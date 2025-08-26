聽新聞
MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）再轟出新紀錄，今天面對教士隊首局就炸裂陽春砲，本季第50轟出爐，不僅持續在全壘打榜上領跑，更成為史上第一位單季50轟的捕手。
教士今天由左投席爾斯（JP Sears）先發，首局面對羅利的打席，耗費8球，一顆落在內角低的92.9哩直球，被他一棒掃出左外野全壘打牆外，擊球初速107.2哩、飛行距離419呎。
賽季才打到8月，羅利已經成為大聯盟史上第一位單季50轟的捕手，挑戰將紀錄推向60轟也不是不可能。
