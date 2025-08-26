MLB／BTS成員V為道奇開球 一看到大谷翔平嘴角失守

南韓天團BTS成員V為道奇主場賽事開球，席捲全球的驚人人氣今天就在道奇球場呈現，場外早早排起等待進場的人龍，而原本在板凳席裡拍照的V，一見到大谷翔平走上前來，喜出望外的表情完全無法掩蓋。

道奇今天在主場展開與紅人的3連戰，此戰因V的到訪而備受關注，門票價格飆漲。V的IG擁有6926萬粉絲，是大谷翔平（976萬）的7倍，各自在歌壇、棒壇都是金字塔頂端的人物，今天在道奇球場相見歡。

賽前原本正在板凳席上讓攝影記者們捕捉帥照的V，表情管理維持在一臉酷樣，就在一發現大谷翔平走近後表情瞬間失守，他趕緊站起身來，滿臉笑意藏不住，兩人相擁後合照。

南韓天團BTS成員V為道奇主場賽事開球，與大谷相見歡合影。 美聯社