MLB／悼念剛過世好友 洋基奇森姆雙響砲達陣百轟卻紅了眼眶
紐約洋基隊二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）在今天（25日）對上波士頓紅襪的比賽，帶著沉重心情完成個人生涯的重要里程碑。他單場雙響砲不僅幫助洋基以7比2取勝，也避免遭到紅襪四連戰橫掃，更用生涯百轟向前一日過世的摯友致上最深的思念。
洋基在先前拉出一波5連勝後，回到自家主場面對宿敵紅襪卻苦吞3連敗，總計已經對戰8連敗，系列賽最後一戰有著非贏不可的壓力。奇森姆在二局下轟出第一發全壘打，幫助洋基先馳得點，當他回到休息區時，忍不住紅了眼眶，隊友們也立刻上前擁抱鼓勵。
八局下，奇森姆再度炸裂兩分砲，此役他繳出4打數2度開轟、貢獻4分打點，也達陣生涯百轟里程碑。
賽後奇森姆受訪時坦言，自己正處在失去至交的悲痛之中：「昨天我失去了最好的朋友，今天感覺非常不真實，尤其是在擊出第100轟這一天。」他表示雖然難以接受，但仍希望用最好的表現來紀念好友。
