快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

MiLB／李灝宇敲3安完成單季20盜 鄭宗哲雙安2盜壘

中央社／ 台北25日電
旅美野手李灝宇。 截圖自X(資料照)
旅美野手李灝宇。 截圖自X(資料照)

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天維持好手感，單場3安2打點，跑出個人本季第20盜，連8場出賽敲安。匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲先發出賽，單場敲2安，跑出2次盜壘成功。

美國職棒小聯盟3A賽事，底特律老虎隊3A今天與華盛頓國民隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守三壘，1局上敲出中外野方向飛球出局，3局上敲出右外野方向飛球出局。

4局上老虎隊有攻勢，3比1領先、1人出局後，李灝宇敲出中外野方向安打、帶有2分打點，幫助球隊拉開領先差距，2人出局後盜上二壘，為個人本季第20盜壘。

李灝宇5局上敲出個人本季第18支二壘打，8局上敲出個人單場第3安，8局第2次打擊機會敲出右外野方向飛球出局。

李灝宇今天總計6打數敲出3支安打，貢獻2分打點，有1得分、1盜壘成功，賽後打擊率2成43；老虎隊終場以13比4搶勝。

另外，海盜隊3A今天與紐約大都會隊3A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打8棒、守游擊，2局上敲出游擊方向安打、盜上二壘，靠著隊友全壘打跑回分數。

鄭宗哲3局上敲出左外野方向平飛球出局，5局上1人出局後敲出中外野方向安打，靠著隊友安打跑上二壘，接著盜上三壘，為個人本季第16盜壘。

鄭宗哲7局上選到四壞保送，今天總計3打數敲出2支安打，跑回2得分，有2次盜壘成功，賽後打擊率2成18；海盜隊終場以12比9搶勝。

老虎 海盜

延伸閱讀

MiLB／莊陳仲敖2A優質先發奪第6勝 李灝宇3A連6戰敲安

MiLB／李灝宇9月有望登大聯盟？美媒撰文分析老虎農場內野

MiLB／李灝宇本季第12轟出爐 鄭宗哲有長打2安2打點

MiLB／龍仔3A炸裂本季第16轟 鄭宗哲同場對前田健太敲安

相關新聞

MLB／大谷翔平45轟重返國聯全壘打王 山本由伸優質先發奪第11勝

道奇隊作客聖地牙哥，今天對教士隊進行3連戰最後一戰，山本由伸先發6局失兩分，弗里曼（Freddie Freeman）出現...

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

道奇隊今天以8：2擊敗教士隊，大谷翔平9局上敲出陽春砲、本季第45轟，繞壘後與一名位置就鄰近道奇休息區的教士球迷擊掌引起...

MLB／羅利49轟寫下捕手單季新高 有機會加入鈴木一朗美聯MVP行列

水手隊重砲羅利（Cal Raleigh）今天火力全開，對運動家隊之戰轟出雙響砲，本季全壘打推升至49支，成為大聯盟史上單...

MLB／法官熄火無礙！洋基終止對戰紅襪8連敗 洛登14勝並列美聯勝投王

今年例行賽最後一次在洋基球場對決世仇紅襪隊，洋基隊左投洛登（Carlos Rodon）先發5.2局失兩分，打線一路相挺，...

MiLB／李灝宇敲3安完成單季20盜 鄭宗哲雙安2盜壘

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天維持好手感，單場3安2打點，跑出個人本季第20盜，連8場出賽敲安。匹茲堡海盜隊3A野手...

MLB／史肯斯前50戰防禦率史上第2低 洛磯毫無疑問率先淘汰

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）愈投愈猛，今天對洛磯隊先發7局無失分，領軍4：0獲勝，在匹茲堡主場完成3連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。