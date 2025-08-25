MiLB／李灝宇敲3安完成單季20盜 鄭宗哲雙安2盜壘

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天維持好手感，單場3安2打點，跑出個人本季第20盜，連8場出賽敲安。匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲先發出賽，單場敲2安，跑出2次盜壘成功。

美國職棒小聯盟3A賽事，底特律老虎隊3A今天與華盛頓國民隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守三壘，1局上敲出中外野方向飛球出局，3局上敲出右外野方向飛球出局。

4局上老虎隊有攻勢，3比1領先、1人出局後，李灝宇敲出中外野方向安打、帶有2分打點，幫助球隊拉開領先差距，2人出局後盜上二壘，為個人本季第20盜壘。

李灝宇5局上敲出個人本季第18支二壘打，8局上敲出個人單場第3安，8局第2次打擊機會敲出右外野方向飛球出局。

李灝宇今天總計6打數敲出3支安打，貢獻2分打點，有1得分、1盜壘成功，賽後打擊率2成43；老虎隊終場以13比4搶勝。

另外，海盜隊3A今天與紐約大都會隊3A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打8棒、守游擊，2局上敲出游擊方向安打、盜上二壘，靠著隊友全壘打跑回分數。

鄭宗哲3局上敲出左外野方向平飛球出局，5局上1人出局後敲出中外野方向安打，靠著隊友安打跑上二壘，接著盜上三壘，為個人本季第16盜壘。

鄭宗哲7局上選到四壞保送，今天總計3打數敲出2支安打，跑回2得分，有2次盜壘成功，賽後打擊率2成18；海盜隊終場以12比9搶勝。