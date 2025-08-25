快訊

MLB／史肯斯前50戰防禦率史上第2低 洛磯毫無疑問率先淘汰

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
海盜王牌史肯斯生涯前50場2.02是大聯盟史上第2低。 路透社
海盜王牌史肯斯生涯前50場2.02是大聯盟史上第2低。 路透社

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）愈投愈猛，今天對洛磯隊先發7局無失分，領軍4：0獲勝，在匹茲堡主場完成3連戰橫掃，生涯前50場2.02是大聯盟史上第2低。

史肯斯主宰戰場，用101球完成7局任務，只被揮出3支安打，飆出7次三振，本季戰績8勝9敗、防禦率2.07，穩居大聯盟防禦率王，奪三振181次排名第4，在國聯只落後費城人隊惠勒（Zack Wheeler）的195次。

他說：「保持穩定最重要，每天在球場做著同樣的事，目前表現很穩，必須繼續努力。」

海盜游擊手特里歐洛（Jared Triolo）4局下轟出3分砲，帶動這半局4分攻勢，最近打出4連勝，史肯斯生涯50場先發投出19勝12敗，防禦率只落後運動家隊退役名將布魯（Vida Blue）1972年締造的2.01。

「真是太神奇了，」海盜總教練凱利（Don Kelly）說：「史肯斯今天的表現真是令人驚嘆，不管球速還是控球，在好球帶內外上下都控制得恰到好處，加上變速球和滑切球，總是能夠掌控全局。」

洛磯這次3連戰有兩場遭完封，總共只得1分，最近4連敗後掉到37勝94敗，毫無疑問成為本季第1支遭淘汰的球隊，如果按照目前進度，季末可能吞下117敗。

