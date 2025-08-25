MLB／教士取代道奇贏得分區冠軍？官網：接下來比賽全聯盟最輕鬆

道奇、教士隊本季最後一次交手，山本由伸今天先發6局失兩分，優質表現奪下本季第11勝，兩隊戰績都是74勝57敗，再度並列國聯西區排名第1，但教士對戰成績落後，打到例行賽結束至少要比道奇多贏1場，才能奪下近19年首座分區冠軍。

教士最近一次分區封王已是2006年，道奇將挑戰分區4連霸，兩隊打完前131場例行賽戰成平手，但道奇對戰9勝4敗，如果最後31場比賽還是戰績相同，教士將讓出分區王座。

去年球季勇士、大都會隊都是89勝73敗，皇家、老虎隊也是86勝76敗，靠對戰成績決定分區排名，勇士、皇家在前，但4隊都以外卡身分闖進季後賽。

教士在7月5日還落後道奇9場勝差，1個半月後追平道奇，讓未來情勢更難預料；教士官網指出，目前道奇占優勢，但接下來勝負難料，如果教士能在最後5周賽事比道奇多贏1場，就能搶到2006年以來首座國聯西區冠軍。

教士明星外野手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）說：「這絕對是個挑戰，我們會全力以赴我們贏得分區冠軍。」

在現行季後賽制下，兩聯盟各3支分區冠軍中，戰績最差的球隊必須和外卡球隊進行首輪賽事，教士的目標不但要扳倒道奇，還要追趕領先2.5場勝差的費城人隊；官網特別提到，教士接下來的賽程明顯比費城人輕鬆，和道奇在最後1個多月的比賽都沒有特別艱鉅挑戰，僅從對手勝率來看，教士更是大聯盟最輕鬆。

教士左外野手席茲（Gavin Sheets）說：「現在一切從頭開始，我們打出自己的風格，如何贏得比賽才是最重要的事。」