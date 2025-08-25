MLB／法官熄火無礙！洋基終止對戰紅襪8連敗 洛登14勝並列美聯勝投王

今年例行賽最後一次在洋基球場對決世仇紅襪隊，洋基隊左投洛登（Carlos Rodon）先發5.2局失兩分，打線一路相挺，洋基終場以7：2獲勝，終止對戰8連敗，洛登成為美聯第2位14勝投手，追上紅襪王牌投手克羅謝（Garrett Crochet）並列領先。

洛登用103球完成先發任務，被揮出1支安打，出現5次保送，前5局讓紅襪掛零，直到6局上才失分，退場時5：2領先，洋基8局下再得兩分，洛登最近4連勝。

Jazz Chisholm Jr. is the second @Yankees hitter with a two-homer game tonight 💪 #SundayNightBaseball pic.twitter.com/YwMEjHG3fV — MLB (@MLB) 2025年8月25日

CAREER HOME RUN NO. 100 FOR JAZZ CHISHOLM JR. 🔥



Yankees lead 2-0



📺 ESPN pic.twitter.com/KTosZbaCCT — ESPN (@espn) 2025年8月24日

洋基全場7支安打只比紅襪多兩支，但葛里沙姆（Trent Grisham）、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）都轟出雙響砲，聯手貢獻6分打點，紅襪先發投手梅伊（Dustin May）投4.1局失5分，挨3轟吞下本季第10敗。

「法官」賈吉（Aaron Judge）3次打數掛零、被三振兩次，本季全壘打停在40支，仍居美聯第2，落後水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）9支。

洋基逃過主場4連戰遭橫掃命運，本季對戰紅襪10場仍以2勝8敗大幅落後，兩隊最後一次系列賽將於9月13到15日在波士頓芬威球場進行。

藍鳥隊在美聯東區排名第1，領先紅襪、洋基分別有5場和5.5場勝差，這兩隊在美聯外卡暫居前兩名，水手排名第3。