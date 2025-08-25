聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌
道奇隊今天以8：2擊敗教士隊，大谷翔平9局上敲出陽春砲、本季第45轟，繞壘後與一名位置就鄰近道奇休息區的教士球迷擊掌引起熱議，而這位球迷幾乎朝大谷叫囂了整場比賽，大谷神來一筆的應對，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）也感到驚奇。
當時大谷開轟繞壘後回到休息區，腳步特地走向一位教士球迷，與他擊掌、拍拍他的背，畫面捕捉到羅伯茲及道奇隊友都笑得很開心，美國媒體則揭露這位球迷幾乎整場都在嗆大谷。
羅伯茲賽後被問到此事，他表示，「確實很令人困擾，那位球迷整場都在我的右耳喊。這不太像翔平會做的舉動，但很開心看到翔平主動與球迷擊掌，展現自己的個性。」至於這位球迷都說了什麼？羅伯茲笑嘻嘻解答：「翔平你這個系列賽打得有夠爛」，把在場媒體都逗笑了。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言