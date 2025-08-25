MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

道奇隊今天以8：2擊敗教士隊，大谷翔平9局上敲出陽春砲、本季第45轟，繞壘後與一名位置就鄰近道奇休息區的教士球迷擊掌引起熱議，而這位球迷幾乎朝大谷叫囂了整場比賽，大谷神來一筆的應對，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）也感到驚奇。

當時大谷開轟繞壘後回到休息區，腳步特地走向一位教士球迷，與他擊掌、拍拍他的背，畫面捕捉到羅伯茲及道奇隊友都笑得很開心，美國媒體則揭露這位球迷幾乎整場都在嗆大谷。

Shohei Ohtani put the cherry on top for the Dodgers, and this Padres fan just couldn't help himself 🤣 pic.twitter.com/OAl88Bp4uS — MLB (@MLB) 2025年8月24日

羅伯茲賽後被問到此事，他表示，「確實很令人困擾，那位球迷整場都在我的右耳喊。這不太像翔平會做的舉動，但很開心看到翔平主動與球迷擊掌，展現自己的個性。」至於這位球迷都說了什麼？羅伯茲笑嘻嘻解答：「翔平你這個系列賽打得有夠爛」，把在場媒體都逗笑了。