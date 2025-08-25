聽新聞
MLB／羅利49轟寫下捕手單季新高 有機會加入鈴木一朗美聯MVP行列
水手隊重砲羅利（Cal Raleigh）今天火力全開，對運動家隊之戰轟出雙響砲，本季全壘打推升至49支，成為大聯盟史上單季最多轟的捕手，水手終場以11：4獲勝。
羅利5打數3安打，1局下首次站上打擊區就轟出兩分砲，追平皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）2021年締造的48轟紀錄，2局下追加兩分砲寫下大聯盟新高，這兩支全壘打的苦主都是運動家先發投手羅培茲（Jacob Lopez），只投兩局失9分吞敗。
羅利穩居大聯盟全壘打王，大谷翔平、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）45轟居次，洋基隊賈吉（Aaron Judge）、水手隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）40轟並列第4。
這是羅利本季第9次出現單場雙響砲，超越洋基退役名將曼托（Mickey Mantle）1961年的8次，成為左右開弓打者的新紀錄，史上單季最多雙響砲則是11次。
水手目前在美聯西區排名第2，只落後太空人隊兩場勝差，外卡排名暫居第3，羅利說：「最困難的部分就是努力專注於主要目標，也就是球隊贏球，做這些事情很棒、也很精彩（追求全壘打），但我更關心球隊的目標，而不是我自己。」
水手傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）1997、98年連續締造56轟，都拿下美聯全壘打王，也是隊史單季最多全壘打，左右開弓打者則是曼托1961年54轟，羅利將繼續挑戰更多紀錄。
水手還有31場例行賽要打，官網指出羅利有機會繼1997年小葛瑞菲、2001年鈴木一朗之後，成為隊史第3位奪下美聯MVP的球員，他說：「別給自己太大壓力，不試圖追逐任何東西、達到特定的里程碑，這才是最重要的事，努力遠離那些干擾。」
