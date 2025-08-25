快訊

花蓮直飛韓國仁川確定！ 花蓮人嗨翻：以後不用再跑北部出國

內閣改組延後公布傳衛福部長拒發辭職信 周玉蔻：邱泰源要造反嗎？

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

MLB／大谷翔平45轟重返國聯全壘打 山本由伸優質先發奪第11勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平第45轟出爐，弗里曼也出現雙響砲，道奇力退教士，雙方再度並列國聯西區龍頭。 路透社
大谷翔平第45轟出爐，弗里曼也出現雙響砲，道奇力退教士，雙方再度並列國聯西區龍頭。 路透社

道奇隊作客聖地牙哥，今天對教士隊進行3連戰最後一戰，山本由伸先發6局失兩分，弗里曼（Freddie Freeman）出現雙響砲，大谷翔平、魯辛（Dalton Rushing）也開轟，終場以8：2獲勝，再度並列國聯西區龍頭。

大谷9局上敲出陽春砲，本季第45轟出爐，追平費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber），並列國聯全壘打王，水手隊羅利（Cal Raleigh）49轟在大聯盟排名第1，也是史上單季最多全壘打的捕手。

山本用92球完成6局任務，被揮出4支安打、出現兩次保送、投出6次三振 ，僅有失分紀錄是3局下被狄亞茲（Elias Diaz）轟出兩分砲，優質表現奪下本季第11勝。

道奇打完前5局1：2落後，6局上弗里曼從教士先發投手皮維塔（Nick Pivetta） 的手中揮出陽春砲，幫助道奇追平比數，皮維塔同樣投6局失兩分退場。

7局上魯辛面對艾斯特拉達（Jeremiah Estrada）轟出3分砲，成為致勝一擊，弗里曼再從培洛塔（Wandy Peralta）的手中轟出兩分砲，道奇在這半局攻下4分奠定勝基。

山本由伸優質表現奪下本季第11勝。 美聯社
山本由伸優質表現奪下本季第11勝。 美聯社

9局上大谷面對松井裕樹，在2好1壞後逮中94英里速球，轟成中右外野方向409英尺全壘打，道奇終場以6分之差獲勝，3連戰免遭橫掃，本季對戰教士9勝4敗結束，兩隊都是74勝57敗在分區並列領先。

大谷4打數1安打、被保送1次、吞下兩次三振，為道奇跑回兩分，本季累積得122分穩居大聯盟榜首。

道奇 教士

