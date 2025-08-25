聽新聞
MLB／大谷翔平45轟重返國聯全壘打 山本由伸優質先發奪第11勝
道奇隊作客聖地牙哥，今天對教士隊進行3連戰最後一戰，山本由伸先發6局失兩分，弗里曼（Freddie Freeman）出現雙響砲，大谷翔平、魯辛（Dalton Rushing）也開轟，終場以8：2獲勝，再度並列國聯西區龍頭。
大谷9局上敲出陽春砲，本季第45轟出爐，追平費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber），並列國聯全壘打王，水手隊羅利（Cal Raleigh）49轟在大聯盟排名第1，也是史上單季最多全壘打的捕手。
山本用92球完成6局任務，被揮出4支安打、出現兩次保送、投出6次三振 ，僅有失分紀錄是3局下被狄亞茲（Elias Diaz）轟出兩分砲，優質表現奪下本季第11勝。
道奇打完前5局1：2落後，6局上弗里曼從教士先發投手皮維塔（Nick Pivetta） 的手中揮出陽春砲，幫助道奇追平比數，皮維塔同樣投6局失兩分退場。
7局上魯辛面對艾斯特拉達（Jeremiah Estrada）轟出3分砲，成為致勝一擊，弗里曼再從培洛塔（Wandy Peralta）的手中轟出兩分砲，道奇在這半局攻下4分奠定勝基。
9局上大谷面對松井裕樹，在2好1壞後逮中94英里速球，轟成中右外野方向409英尺全壘打，道奇終場以6分之差獲勝，3連戰免遭橫掃，本季對戰教士9勝4敗結束，兩隊都是74勝57敗在分區並列領先。
大谷4打數1安打、被保送1次、吞下兩次三振，為道奇跑回兩分，本季累積得122分穩居大聯盟榜首。
