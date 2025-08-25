MLB／賈吉手臂傷勢未痊癒 暫時難重返洋基外野守位

紐約洋基隊球星「法官」賈吉（Aaron Judge）雖然已經開始傳接球，但要回到外野守備位置恐怕仍需要一段時間。近日賈吉和主帥布恩（Aaron Boone）都坦言，他守備復出的時間尚未明朗。

賈吉先前因右手臂屈肌拉傷缺陣，8月初歸隊後僅以指定打擊身份出賽，外野守備由史丹頓（Giancarlo Stanton）暫代。不過，這段期間Judge打擊數據明顯下滑，他在專職DH後打擊率只有.218，與受傷前累積的打擊王.326打擊率、40支全壘打、92分打點形成強烈對比。

上週日（18日）賈吉在洋基主場首次自受傷後練習長傳，距離約150英尺。洋基總教練布恩受訪時強調，球隊會以長遠為重，不會貿然讓賈吉冒險上場：「最重要的是，我們要用正確方式來處理這件事。雖然他很想回外野，我們也希望如此，但我們必須確保把風險降到最低，避免再次受傷。」

對洋基而言，賈吉的攻守價值同樣重要。他受訪時直言：「我是球員，我想同時在攻守兩端幫助球隊。打擊固然關鍵，但我相信自己能在防守端帶來更多影響，所以我迫不及待想回外野。」不過，他也坦承，目前手臂仍未完全康復，還需要接受「相當多」治療。

洋基目前戰績69勝60敗，暫居美聯東區第三，雖仍握有外卡資格，但近期三連敗給宿敵波士頓紅襪。隨著例行賽進入最後衝刺階段，Judge能否及時重返外野，或許將成為洋基能否穩住季後賽席次的關鍵因素。