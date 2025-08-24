MiLB／陳柏毓中繼奪本季2A第4勝 黃仲翔1A優質先發

快訊

中央社／ 台北24日電
旅美匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓奪個人本季2A第4勝。圖截自X
旅美匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓，今天中繼登板投3局無失分，奪個人本季2A第4勝；響尾蛇隊1A投手黃仲翔投6局挨轟失1分，優質先發無關勝敗。

美國職棒小聯盟2A賽事，海盜隊今天與費城人隊交手，兩隊3局打完，海盜隊0比2落後；4局上陳柏毓接替登板投球，2人出局後投出四壞保送、被敲出安打，但接著三振抓到第3個出局數，沒讓對手延續攻勢。

陳柏毓在5局上1人出局後投出保送，接著依序讓打者敲出左外野方向飛球、三壘方向飛球出局；6局上續投保送首名打者，接著連飆3次三振、沒有失分。

海盜隊4局下靠著單局2安、2次四死球保送，攻下2分，將比數扳平；5局下靠著單局3安，包括1支三壘打，攻勢串連、再攻下2分超前比數，終場以4比2搶勝。

陳柏毓今天總計用55球中繼投3局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、3次四壞保送，無失分，拿下個人本季2A第4勝，賽後防禦率5.44。

黃仲翔。資料照
另外，亞利桑那響尾蛇隊1A台灣投手黃仲翔，今天先發對洛杉磯天使隊1A。黃仲翔開賽連抓10個出局數，直到4局下1人出局後，被羅德里格斯（RaudiRodriguez）敲出陽春砲，接著再被敲出安打，但及時回穩，連續製造2個飛球出局，沒有多掉分數。

黃仲翔5、6局也都投出3上3下，6局投完，兩隊1比1平手時退場。黃仲翔今天總計用62球先發投6局，僅被敲出2支安打，包括1發全壘打，投出6次三振，沒有四死球保送，失掉1分責失分，防禦率3.16、無關勝敗。

