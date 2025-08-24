快訊

MLB／道奇又貧打、大谷近兩戰7支0 不敵教士掉到國聯外卡第2

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平打擊掛零，道奇打線再度熄火，從而讓出國聯西區龍頭。 路透社
大谷翔平打擊掛零，道奇打線再度熄火，從而讓出國聯西區龍頭。 路透社

道奇隊打線今天再度貧打，全場只出現兩支安打，又以1：5不敵教士隊，吞下對戰2連敗，也讓出國聯西區龍頭，落後1場勝差，變成國聯外卡排名第2。

道奇作客聖地牙哥，本季最後一次和教士進行系列賽，昨天3連戰首戰只出現3支安打，以1：2落敗，兩隊都是73勝56敗，在國聯西區排名並列第1，沒想到道奇今天打擊表現更慘，讓教士拚出5連勝，獨居分區老大。

大谷翔平昨天3次打數掛零、被保送1次，今天更是4支0、吞下1次三振，完全沒有發揮，本季44支全壘打仍居國聯第2，落後費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）1支。

教士左投柯特斯（Nestor Cortes）先發6局只被揮出1支安打，優質表現奪下本季第2勝，3位後援投手唯一失分是艾斯特拉達（Jeremiah Estrada），8局上被道奇菜鳥內野手弗里蘭（Alex Freeland）轟出陽春砲。

教士左投柯特斯優質表現奪下本季第2勝。 路透社
教士左投柯特斯優質表現奪下本季第2勝。 路透社

弗里蘭7月底登上大聯盟，昨天締造生涯首轟紀錄，今天再度出現全壘打，包辦道奇在這次系列賽目前所有打點和得分。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）只投4局退場，被揮出兩支安打、出現4次保送，4局下失3分吞敗；教士打線全場也只有3支安打，但8局下把握攻勢再得兩分，拉大成4分領先，道奇大勢已去，明天最後一次對決交給山本由伸登板先發。

