MLB／培洛塔挑戰第16勝被搞砸 最強釀酒人對巨人只有2勝4敗
釀酒人隊王牌投手培洛塔（Freddy Peralta）今天登板挑戰本季第16勝，一度是勝投候選人，但牛棚失靈搞砸戰局，釀酒人終場1：7不敵巨人隊，培洛塔無關勝敗，目前15勝仍是大聯盟勝投王，領先紅襪隊左投克羅謝（Garrett Crochet）1勝。
培洛塔本月前3次登板都奪勝，今天在舊金山對決巨人，用96球完成5局任務，被揮出兩支安打，出現4次保送，但退場時1：0領先。
釀酒人中繼投手安德森（Grant Anderson） 6局上失3分，讓巨人3：1超前，羅德里奎茲（Carlos Rodriguez）7局上再失4分，釀酒人無力挽回戰局，本季對戰巨人掉到2勝4敗。
巨人先發投手韋伯（Logan Webb）投6局，被揮出5支安打、失1分，優質表現奪下本季第12勝。
釀酒人18日不敵紅人隊，終止隊史最長14連勝紀錄，最近7場比賽3勝4敗，本季戰績81勝49敗仍是大聯盟最強，也是唯一勝率超過6成的球隊（6成23），巨人62勝68敗在國聯外卡排名第7，幾乎沒有機會爭取季後賽門票。
