MLB／洋基對戰世仇紅襪慘吞8連敗 賈吉坦言真的非常生氣

紅襪隊王牌投手克羅謝（Garrett Crochet）今天主宰戰場，對洋基隊之戰先發7局，只被揮出5支安打、失1分，狂飆11次三振，紅襪在洋基球場以12：1大勝，對戰8連勝，這位26歲左投成為美聯首位14勝投手。

紅襪本季幾乎完全吃定洋基，除了6月7日首次交手以6：9輸球，接下來對戰8場全勝，目前戰績71勝59敗在美聯東區排名第2，落後藍鳥隊5場勝差，但外卡排名第1，洋基69勝60敗居次。

Garrett Crochet pumping 99 past Aaron Judge in the 1st. That’ll do. pic.twitter.com/SRHuFnjBtx — Tyler Milliken (@tylermilliken_) 2025年8月23日

紅襪前4局就從洋基先發投手華倫（Will Warren）的手中攻下4分，克羅謝4局下被史丹頓（Giancarlo Stanton）轟出陽春砲，也是唯一失分，本季戰績14勝5敗、防禦率2.38，不但暫居美聯勝投王、防禦率排名第3，奪三振207次更在大聯盟領先。

洋基3名投手被揮出17支安打，包括兩支全壘打，新加盟的布萊克本（Paul Blackburn）9局上一口氣失7分，洋基終場以11分之多大敗，現場45512名球迷噓聲四起，總教練布恩（Aaron Boone）形容糟透了。

洋基對戰藍鳥、紅襪合計4勝15敗，史丹頓說：「這不太理想，全隊都知道無法接受。」

「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數1安打、吞下兩次三振，本季打擊率3成26仍是大聯盟打擊王，坦言真的非常生氣，「尤其對決世仇時，我們不太喜歡在主場的表現，打了100多場比賽無能為力，全隊必須專注現在能做的事，這也是唯一能做的。」