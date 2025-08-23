中職／鳥谷敬新莊開球讚堪比大聯盟 誇林威助打擊但守備不好說

新莊棒球場賽事舉辦「虎道同盟」主題日，富邦悍將與阪神虎隊首度聯名，今天首日由阪神人氣OB球星鳥谷敬擔任開球嘉賓，悍將副領隊林威助擔任打者，談起與林威助過去在阪神的隊友情誼，鳥谷敬展現交情夠好才開得起的玩笑，「他的打擊幫助球隊很多，至於守備的話…。」讓大家各自意味。

鳥谷敬這次來到新莊棒球場開球，他說踏上球場的氛圍、草皮很像大聯盟球場，讓他回想起選手現役時光。被問到台灣球迷若到大阪一定要去的地方，他推薦甲子園球場，尤其一定要吃球場的咖哩。

鳥谷敬印象中的台灣選手，他說有許多像「林桑」一樣在日本打拚的選手，能力都很好，印象最深包括陳偉殷、陽岱鋼，因為都是選手時期交戰過的對手。

鳥谷敬刻在台灣球迷心底最深的一幕，來自2013年世界棒球經典賽中華隊與日本隊之戰，鳥谷敬9局上、兩出局後盜壘成功，成為日本最終可以逆轉勝的其中一個關鍵。談對台灣棒球的印象，鳥谷敬說台灣很多選手兼具美國的力量、日本的技術，如果可以取得平衡，成績就會提升。中華隊將在明年經典賽再逢日本隊，鳥谷敬表示，自己當然希望日本可以獲勝，也希望其他亞洲球隊可以一起晉級，「打倒那些有很多大聯盟選手的球隊。」

鳥谷敬在球員時期曾以13年全勤出賽、連續出賽1939場、游擊手連續出賽398場創下紀錄，因而有「鐵人鳥谷」的封號，生涯18年拿下6座最佳九人游擊手獎、5座金手套，累積2099安打、138轟、830分打點與131次盜壘的成績。