MLB／洋基教頭坦言「不喜歡輸紅襪」 談沃爾普詭異守備判斷

洋基隊今天以0：1遭世仇紅襪隊完封，洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪時強調不喜歡輸給紅襪，並談到游擊手沃爾普（Anthony Volpe）的奇怪守備判斷。

洋基今天被紅襪貝約（Brayan Bello）7局無失分好投封鎖，賽後紅襪戰績超車，領先洋基0.5場。布恩賽後受訪時直言，「我不喜歡輸給他們，也不喜歡輸任何人。沒人會喜歡輸紅襪。他們這段時間一直壓著我們，不過我們明天有機會改變這點。」

沃爾普本季守備表現不佳，9局上無人出局二壘有人時打者敲游擊滾地，沒想到沃爾普竟傳二壘試圖抓跑者，最後讓2名跑者都安全上壘。對此布恩表示，「顯然這不是正確的選擇，但某種程度也是聰明的判斷，他差點抓到對方得點圈的跑者。」

洋基交易來的終結者威廉斯（Devin Williams）和杜瓦（Camilo Doval）表現都不好，只有貝德納（David Bednar）表現合格，布恩認為，「有些投手習慣當終結者，但現在要去適應不同角色。賽季已經進入最後階段，每個出局數都很重要，不管5局、7局還是9局，感覺都是高張力時刻。必須確保能完成任務，這是全員待命的狀態。」